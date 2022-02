Uwe Henkel als Vize wiedergewählt

Der DRK-Orstverein Everswinkel traf sich aufgrund der aktuellen Pandemiesituation im Rahmen seiner Mitgliederversammlung via Zoom. Urkunden, Nadeln und Präsente für Jubiläumsblutspender sollen am 23. Februar in der Feierhalle übergeben werden.

In der außerordentlichen Mitgliederversammlung des DRK-Ortsvereins Everswinkel standen ausschließlich Wahlen sowie die Benennungen einiger Mitglieder an. Als zweiter Vorsitzender wurde Uwe Henkel wiedergewählt. Die neue Rotkreuzleiterin ist Frauke Sommerhage, die von Yannick Tresp vertreten wird. Stellvertreter sind: Laura Eickelmann und David Mertens. Eine Wiederwahl gab es für den Beisitzer Robert Höft. Zu Kassenprüfern wurden benannt: Robert Höft und Markus Gerwin. Die Amtszeit der Gewählten gilt für drei Jahre. Coronabedingt kann die Ehrung einer Jubiläumsblutspende in einem persönlichen Rahmen nicht stattfinden. Aus diesem Grunde werden die Urkunden, Nadeln und Präsente beim kommenden Blutspendetag am 23. Februar in der Feierhalle übergeben. Der Ortsverein des DRK Everswinkel bittet aus diesem Grunde alle Mehrfachblutspender um Verständnis.