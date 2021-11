Verabredung mit neuen Freunden

Jeden Dienstagvormittag besuchen die Kinder in Kleingruppen und in Begleitung von zwei pädagogischen Fachkräften den Reiterhof der Familie Schulze Zurmussen und lernen dort unter fachkundiger Anleitung einer Übungsleiterin alles rund ums Thema Pony und Pferd. Für einige Kinder ist der allererste Kontakt zu diesen Tieren, dementsprechend groß sind Aufregung und Freude.

Das Reiten selbst fördert die motorischen Fähigkeiten der Kinder, schult den Gleichgewichtssinn und die Koordination, stärkt das Selbstbewusstsein sowie die Körperkraft durch das Beanspruchen mehrerer Muskeln. „Unser Projekt „Wir schnuppern Ponyluft“ umfasst pädagogische, psychologische, psychotherapeutische und sozial-intergrative Aspekte, die über das Medium Pferd umgesetzt werden. Die Kinder lernen, Verantwortung für das Tier, sich selbst und andere zu übernehmen“, so die projektbegleitenden Erzieherinnen.

Schon jetzt verspricht das Projekt ein voller Erfolg zu werden. Allzu gerne würde es das Team der Einrichtung auch längerfristig weiter anbieten. „Wir würden uns sehr freuen, wenn sich weitere Sponsoren finden würden, die uns ermöglichen, noch möglichst viele Kinder glücklich machen zu können mit diesem Projekt. Diese Zeit so nah an Tier und Natur ist so wertvoll“, so Kita-Leiterin Dagmar Eppelmann.