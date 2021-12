Verbundschule mit neuer Leitung

Gratulation an die neue Schulleiterin Christina Westemeyer: Der stellvertretende Schulleiter Martin Wachter, Daniel Wenzek vom Lehrerkollegium und Bürgermeister Sebastian Seidel (v.l.).

Die Bezirksregierung ernannte Christina Westemeyer nun offiziell zur Schulleiterin. Bürgermeister Sebastian Seidel gehörte zu den ersten Gratulanten. Im Namen der Gemeinde Everswinkel als Schulträger richtete er Westemeyer die besten Wünsche für die Zukunft aus.

Westemeyer begann 2003 als Lehrerin an der damaligen Hauptschule Everswinkel und erlebte dann auch den Umbau zur Verbundschule mit. Bereits in den vergangenen Jahren war sie in der Schulleitung aktiv, unterstützte dabei den bisherigen Schulleiter Hubertus Kneilmann-Uekötter sowie den seitdem kommissarischen Schulleiter Martin Wachter. Der wird nun als Konrektor gemeinsam mit Westemeyer die Schulentwicklung begleiten.