Verkehrsverein gerät in Not

Auslöser ist eine kürzlich eingegangene Kündigung seitens der Postbank, die ihre Geschäftstätigkeit in Everswinkel zum Jahresende einstellen will, wie Dieter Ostrop und Hans Werner Seppmann vom Vorstand des Verkehrsvereins berichten. Argument der Postbank sei unter anderem gewesen, „die Kunden heben am Monatsanfang ihre Rente ab und zahlen sie dann bei der Sparkasse ein“, so Seppmann. „Wir erleben hier aber etwas völlig anderes.“ Mit dem Ende der Postbank-Dienstleistungen würde ein beachtlicher Teil der kalkulierten und benötigten Einnahmen des Verkehrsvereins wegbrechen und das ganze Konstrukt mit Post-Agentur und WN-Service-Center im Bestand gefährden. „Der Verkehrsverein verliert jede Menge Bonuszahlungen, so dass das Ganze auf der Kippe steht. Das ist durch andere Aktivitäten nicht aufzufangen“, stellt Heiner Arning fest. „Mein Interesse ist auch, was passiert mit den Mitarbeiterinnen“, sorgt sich Seppmann um das Personal.

Nach einer neuen Kalkulation schlägt ein Wegfall der Postbank-Dienste sowie anderer Anpassungen durch die Deutsche Post mit einem Minus von rund 9000 Euro im Jahr durch. Das sind etwa 15 Prozent der gesamten Einnahmen. Auf 17 000 Euro beläuft sich der gemeindliche Zuschuss für den Verkehrsverein derzeit pro Jahr. Und auch der ist schon politisch angegriffen worden. So gab es bei der Verabschiedung des Gemeindehaushaltes 2021 im Dezember vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Dirk Folker deutliche Kritik: Es sei nicht Aufgabe des Verkehrsvereins, für Everswinkeler Bürger Radtouren zu organisieren und nicht Aufgabe einer Gemeinde, eine Poststelle zu subventionieren, mokierte er. Ostrop und Seppmann verweisen auf die Bedeutung des Verkehrsvereins für die Gemeinde und den Stellenwert der Post-Agentur, die immer zu den Top-Standorten gezählt habe und zu der sogar Kunden aus dem Umkreis wie Freckenhorst oder Wolbeck kämen.

„Wir haben schon einige emotionale Äußerungen von Postbank-Kunden hier erlebt“, berichtet Seppmann von Reaktionen auf die neue Nachricht. Und er vermutet, „dass die Deutsche Bank solche Filialen nicht mehr betreiben will“. Damit liegt er wohl richtig. Die Postbank ist seit 2008 Stück für Stück von der Deutschen Bank übernommen und 2018 auf die DB Privat- und Firmenkundenbank verschmolzen worden. Die wiederum ging im Mai vergangenen Jahres auf in der Deutsche Bank AG. Im laufenden Jahr und die Jahre danach will die Deutsche Bank jeweils rund 50 ihrer Postbank-Filialen schließen, wie das Handelsblatt im November vergangenen Jahres berichtete. Eine angestrebte höhere Schließungszahl verhindert ein Vertrag mit der Deutschen Post AG.

Auf Nachfrage der WN heißt es seitens der Pressestelle der Postbank, dass Postbank und Deutsche Post „regelmäßig ihr Filialnetz in Bezug auf Kundenverkehr, Produktnutzung und auch Kosten überprüfen“. Da, wo sich Postbank-Dienstleistungen nicht mehr wirtschaftlich betreiben ließen, würden sie aus der Filiale herausgenommen. „Dies war auch bei der Partnerfiliale in Everswinkel der Fall. Dort werden die Finanzdienstleistungen am 29. Dezember aus dem Sortiment genommen“, erklärt Postbank-Pressesprecher Hartmut Schlegel. „Entscheidend ist hier vor allem die Art der nachgefragten Leistungen, nicht die Kundenfrequenz.“ So müsse das Verhältnis zwischen reinen Serviceleistungen und wertschaffendem Neugeschäft (Bankprodukte und Abschlüsse) stimmen. Schlegel verweist zudem auf Alternativen für die Kunden: Online-Banking, Telefon-Banking, Mobile-Banking per App oder die Internet-Seite www.postbank.de/geldautomaten, die nicht nur nahe gelegene Geldautomaten anzeige, sondern auch Geschäfte mit Cashback-Verfahren, wo man sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen lassen könne. In Everswinkel geht das im Penny-Markt.

Und was kommt nach dem Verlust der Postbank auf den Verkehrsverein zu? „Wenn die Post-Agentur hier wegfällt, ist auch der Verkehrsverein weg. Dann haben wir bald gar nichts mehr“, malt Arning ein düsteres Szenario. Seitens des Verkehrsvereins will man den drohenden Niedergang auf Raten nicht tatenlos hinnehmen. Am heutigen Freitag startet er eine Unterschriftenaktion zum Erhalt der Postbank-Filiale und geht damit gleich auf den Wochenmarkt.