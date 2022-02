Verkürzter Unterricht – Lehrer sind krank

Im Winter ist man anfälliger für Krankheiten, so auch einige Lehrer an der Freien Waldorfschule Everswinkel. Deshalb endet für die Schüler der Unterricht in den kommenden Wochen bereits um 12.45 Uhr.

Die Freie Waldorfschule in Everswinkel wird von rund 270 Schülern besucht und von 33 Lehrern unterrichtet. Foto: PD

Früher nach Hause geht es seit gestern für die Schülerinnen und Schüler an der Freien Waldorfschule. Der Grund: es sind einfach zu viele Lehrer krank geworden. Deshalb endet der Unterricht in den kommenden zwei Wochen bereits um 12.45 Uhr, nach der fünften Stunde. Die Schulbusse fahren um 13 Uhr.

Stundenplaner haben gute Arbeit geleistet

Wie Jürgen Günther, kaufmännischer Vorstand, auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, sei es um diese Jahreszeit öfters so, dass Lehrer mehr erkrankten als sonst.

Wenn dann noch Schlüsselpositionen betroffen seien, wie zum Beispiel die Erkrankung eines Klassenlehrers, herrsche besonderer Handlungsbedarf. Die Stundenplaner an der Waldorfschule hätten „einiges an Arbeit“ geleistet, damit ein „stabiler Unterrichtsrahmen“ gewährleistet werden kann. „Dies ist auch mit den Eltern abgesprochen worden“, sagte Jürgen Günther. Am 25. Februar (Freitag vor Karneval) endet der Unterricht für alle Schüler übrigens bereits um 11.45 Uhr.

Notbetreuung steht

Für die Klassen fünf bis sieben besteht – nach vorheriger Anmeldung per Email an buero@waldorfschule-everswinkel.de – eine Notbetreuung. Diese werde bislang aber nur wenig in Anspruch genommen, erklärte Jürgen Günther.

Für die OGS-Kinder ändert sich dagegen nichts, sie bleiben genauso im Hort wie sonst auch.