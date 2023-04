Versuchter Automatenaufbruch: Duo fährt sich fest und flüchtet zu Fuß

In der Nacht zu Karfreitag haben zwei Unbekannte versucht, einen Automaten auf einem Golfgelände in Everswinkel-Alverskirchen aufzubrechen. Nachdem sie sich auf einem Feldweg festgefahren hatten, ergriffen sie zu Fuß die Flucht.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Täter sich gegen 2.00 Uhr zu Fuß auf das Gelände begeben und dort versucht, mit einem Bolzenschneider einen Automaten aufzubrechen. Er löste dabei eine Beleuchtung aus, was wiederum einen Zeugen aufmerksam machte. Der Zeuge fuhr daraufhin mit seinem Pkw zum Tatort. Dort konnte er noch beobachten, wie der Täter vom Gelände flüchtete und gegenüber der Zufahrt in ein wartendes Fahrzeug stieg.

In dem weißen Seat konnte der Zeuge eine weibliche Person sehen. Beim Wendeversuch fuhr das Fahrzeug sich auf einem Feldweg fest. Der Täter und die Täterin verließen den Wagen und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizisten stellten vor Ort fest, dass der Pkw als gestohlen gemeldet und mit entwendeten Kennzeichen versehen war.

Polizei erbittet Zeugenhinweise

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat verdächtige Personen in zeitlicher und räumlicher Nähe zur Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise können der Polizei in Warendorf unter Telefon 02581-600332 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.warendorf.de gemeldet werden.