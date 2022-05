Viel Applaus für junge Musiker

Es war nach einer längeren Pause das erste Schülerkonzert, das die Schule für Musik in Everswinkel veranstaltete. Rund 100 Zuschauer applaudierten den sieben- bis 20-jährigen Nachwuchsmusikerinnen und -musikern in der Festhalle. Für einige Mitwirkende war es der erste Auftritt vor großem Publikum.

Das Programm gestaltete sich sehr abwechslungsreich mit Darbietungen aus Klassik, Folklore, Rock und Pop. Vertreten waren die Ausbildungsklassen der Musiklehrinnen und -lehrer Alina Brzozowski (Klavier), Uwe Heinig (Keyboard), Tatjana Konegen (Querflöte), Henrik Leidreiter (Klavier), Gundula Martens (Blockflöte), Aurelien Montanari (Klavier) sowie Heinz Termathe (Gitarre, Gesang), der auch die Leitung des Konzertes hatte.

Leonor Schneckemburger, Zoi Süß, Marie Aufderheide, Anjali Heiling, Sophia Hamsen und Jona Hübner überzeugten mit Frühlingsmelodien und folkloristischen Klängen am Klavier. Mit Gitarren und Gesang sicherten sich Mila Köhne, Mina Fincke und Valeria Pala den Beifall des Publikums. Sie sangen Lieder von Taylor Swift, Birdy und den Sportfreunden Stiller.

Merlin Wienand glänzte am Keyboard mit Blues und Polka. Alessia Pala intonierte mit viel Gefühl jiddische Tänze auf der Altblockflöte. Die jungen Querflötistinnen Amelie Seiler, Aki Neite – bereits 1. Preisträgerin beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ – und Fiona Kornelsen spielten beachtlich fortgeschrittene Literatur wie Pink Panther von Henri Mancini.

Im letzten Drittel des Konzertes kamen sehr weit fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler zum Zuge. So brillierten Felicia Schirk (Querflöte) und Hannah Behrens (Klavier) im Duo mit der Fantasie, opus 79 von Gabriel Faure und meisterten selbst vertrackte Läufe. Virtuos am Klavier spielte auch Tabea Haack die Sonatine in C-Dur von Muzio Clementi. Dass ein berühmtes Orchesterstück, was ursprünglich für Streichorchester komponiert wurde, auch auf der Gitarre seine barocke Wirkung nicht verfehlt, bewies Nico Troppmann eindrucksvoll auf der Gitarre.

Das Finale bestritten Hannah Ruholl und Sophie Flaute mit rhythmischen Einlagen auf ihren Gitarren und sehr sauberem zweistimmigen Gesang; sie spielten Shallow von Lady Gaga und 21 Guns von Greenday. Die Zuschauer spendeten den Musikschülern einen lang anhaltenden Schlussapplaus für die durchweg guten Leistungen. Heinz Termathe lobte alle Interpreten für deren musikalisches Engagement und bedankte sich bei den Zuschauern für deren Unterstützung. Zuletzt lud er alle Musiker und Zuschauer in der Festhalle ein. Das ist für den 11. September geplant.