Viele Köche. . . sorgen fürs Kochbuch

Essenszeit in Everswinkel und Alverskirchen. Und was kommt auf den Tisch? Spannende Frage. Um die kümmert sich jetzt der Verkehrsverein Everswinkel. Er will ein lokales Kochbuch erstellen. Dafür werden jetzt die Rezepte von Lieblingsgerichten gesammelt. Mitmachen ist angesagt, um ein möglichst breites Spektrum an leckeren Essensideen zu gewinnen.

Her mit den Rezepten der Lieblingsgerichte: Gasthof-Chef Steffen Strietholt (2.v.l.) begrüßte Hans-Werner Seppmann, Dieter Ostrop und Hendrik Sikma (v.l.) vom Verkehrsverein in seinem Hause, um beim Kochbuch-Gespräch die passende Küchen-Atmosphäre zu bieten.

„Viele Köche verderben den Brei…“ Dieser Spruch aus dem Volksmund mag öfter durchaus zutreffen. Da, wo viele herumwurschteln, kommt nichts Gescheites bei heraus. Aber das stimmt nicht immer. Beim neuen Projekt des Verkehrsvereins Everswinkel sind möglichst viele Köche und Köchinnen gefragt. Nur wenn sie mit in den Töpfen rühren, kann es etwas werden mit dem erhofften Spezialitäten-Menü a` la carte. Für die „carte“ will der Verkehrsverein sorgen – in Form eines lokalen Kochbuchs.

„ »Wie wäre es denn, die Lieblingsrezepte der Everswinkeler und Alverskirchener zu sammeln?« “ Hans-Werner Seppmann vom Verkehrsverein zur Idee des Kochbuch-Projekts

Die Idee zu diesem Projekt kam aus dem Kreis der Mitarbeiterinnen. Frei nach dem Sokrates-Motto, „Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“ und gemäß der Feststellung Churchills, „Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen“, entstand der Gedanke: „Wie wäre es denn, die Lieblingsrezepte der Everswinkeler und Alverskirchener zu sammeln“, blickt Hans-Werner Seppmann vom Verkehrsvereins-Vorstand zurück. Spezialitäten, Überliefertes, Besonderes, Schmackhaftes – und das alles in einem lokalen Büchlein von Everswinkelern und Alverskirchenern für Everswinkeler und Alverskirchener.

Regionale Küche, regionale Produkte. Aber nicht nur: Um vielleicht auch noch eine exotische Note in die Rezeptsammlung zu bekommen, hat der Verkehrsverein dazu auch Kontakt mit Carmen Günnewig aufgenommen, die als Sozialarbeiterin für die geflüchteten Menschen und deren Belange zuständig ist, um auch Gerichte, Gewürze und Finessen aus anderen Ländern kennenzulernen.

Rezepte für Projekt des Verkehrsvereins gesucht

Gesucht werden nun also Rezepte. Lieblingsgerichte, die für die künftigen Nutzer des kleinen Kochbuchs vielleicht zu neuen Lieblingsgerichten werden könnten. Ein Projekt mit Heimatbezogenheit, wie Seppmann betont. Neben den üblichen Kochbüchern aus dem Buchhandel könnte es einen besonderen Platz in den Küchen der Vitus-Bürger bekommen. Vorausgesetzt, die Beteiligung stimmt. „100 Rezepte sollten wir schon zusammenbekommen“, gibt der Verkehrsvereins-Vorsitzende Dieter Ostrop die Messlatte vor. Bis spätestens Ende April sollten die Rezepte eingereicht werden; entweder persönlich im Verkehrsverein oder per Mail an info@verkehrsverein-everswinkel.de – gerne auch mit einem Foto vom fertigen Gericht.

Veröffentlichungsziel ist laut Seppmann im Sommer. Um die Rezepte in eine Form zu bringen – geplant ist ein Ringbuch in DIN-A4-Größe – hat der Verkehrsverein Kontakt zur Waldorfschule aufgenommen, wie Ostrop berichtet. Schüler werden mit gemalten Bildern für die optische Bereicherung des Werks sorgen. Rund 100 Kochbuch-Exemplare sollen im ersten Aufschlag erstellt werden, und der Verkaufspreis soll die Zehn-Euro-Marke nicht überschreiten. Und vielleicht ergibt sich aus diesem Projekt ja sogar noch mehr. Die Rezepte könnten ja auch Anlass für einen vom Verkehrsverein organisierten Kochabend, etwa in der Küche der Verbundschule, sein, denkt Hendrik Sikma schon laut nach.