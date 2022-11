Vielfältiges Aufgabenspektrum

Alverskirchen

Zum Aufgabenspektrum von Mats Burchardt zählen neben dem Einsatz in der Geschäftsstelle auch das Trainieren der C2-Jugend sowie die Unterstützung in der Kita St. Agatha und in der Übermittagsbetreuung der Grundschule. Jetzt ist der FSJ‘ler beim DJK RW Alverskirchen schon in seine neuen Aufgaben eingestiegen und sammelt Erfahrung.