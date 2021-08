Vier Meister ihres Fachs als Quartett

„Das Münsterland hat großartige Künstler und Nachwuchsmusiker - wir bieten ihnen eine Bühne“, lautet die Losung der Macher des Festivals, das bereits seit 2008 seine Besucher in den Bann zieht. Das Plus: Zu den Konzerten gibt‘s Führungen durch die Gärten. Insgesamt zehn Veranstaltungen sind es in diesem Jahr, der Auftakt erfolgte am 4. Juli in Vreden. Neun Orte, neun besondere Locations, zehn außergewöhnliche Konzerte mit einem Spektrum von Jazz über Pop, Soul und Rock bis Klassik. Das Quartett in Alverskirchen wird ein akustisches Menü aus traditionellen Jazz-Standards und modernen Crossover-Eigenkompositionen servieren.

Marc Picker hat erst mit 18 Jahren autodidaktisch mit dem Saxophonspiel begonnen, gewann später den 1. Preis beim Landeswettbewerb „Jugend jazzt“ und begann 1998 ein Studium im Fach Saxophon am „Conservatorium van Amsterdam“. Dort lernte er den amerikanischen Jazz kennen und schätzen. Vor allem der Sound der 40er- und 50er-Jahre mit Künstlern wie Lee Konitz, Charlie Parker oder Sonny Rollins fasziniert ihn. Picker lebt in Münster, arbeitet als Instrumental-Pädagoge an den Musikschulen der Region und wirkt als Saxophonist in diversen Projekten mit. Christian Kappe ist in Alverskirchen kein Unbekannter mehr, gastierte er doch 2017 dort mit dem Jugend-Jazzorchester„UniJAZZity“. Kappe spielt Trompete und Flügelhorn in verschiedenen Formationen, darunter bekannte Namen wie Barbara Dennerlein oder Jasper van’t Hof, wirkte als Musiker an über 70 CD-Produktionen mit, gewann eine Reihe internationaler Musikwettbewerbe und unterrichtet an der Musikhochschule Münster sowie am Institut für Musikpädagogik der Uni Münster.

Alexander Morsey ist Bassist und Tubist sowie Komponist und Arrangeur. Er studierte an der Folkwang-Hochschule Essen, wirkte im Bundes-Jazzorchester unter der Leitung von Peter Herbolzheimer mit, ist an über 70 CD-Produktionen beteiligt und stand mit zahlreichen Jazz-Größen auf der Bühne, darunter etwa Clark Terry, Herb Geller, Tom Gaebel, Götz Alsmann, Lyambiko und anderen. Tourneen führten ihn durch viele europäische Länder sowie die USA, Mittelamerika, die Karibik und China. Seine Leidenschaft gilt dem Crossover zwischen Weltmusik, Jazz und klassischen Elementen. Stefan Schneider absolvierte ein künstlerisches Musik-Studium mit dem Hauptfach Jazz-Schlagzeug in den Niederlanden, sammelte in verschiedenen Musikprojekten Erfahrungen und studierte in seinem letzten Jahr 2014 an der Musikhochschule in Malmö, wo er sich intensiv mit seiner künstlerischen Darstellung beschäftigte. Er lebt seit einigen Jahren in Münster und unterrichtet an der Musikschule.

Veranstalter sind die Münsterlandkreise

Veranstalter der Reihe sind die Münsterlandkreise Steinfurt, Borken, Coesfeld und Warendorf, die Organisation liegt in den Händen der Borkener Kreisverwaltung mit dem Münsterland e.V.. Gefördert wird Konzert-Serie durchs Land NRW mit Mitteln der Regionalen Kulturförderung Münsterland. Kooperationspartner sind zudem der Verein „Das Münsterland – Die Gärten und Parks e.V.“, die „GartenAkademie Münsterland“ sowie die Aktion „Gärten in Westfalen öffnen ihre Pforten“.

Der Eintritt zum Konzert mit Gartenführung kostet 12,50 Euro (ermäßigt zehn Euro); es sind nur 100 Sitzplätze verfügbar. Die Pandemie macht es erforderlich, dass die Tickets ausschließlich im Vorverkauf erhältlich sind; übers Ticketportal Reservix (www.reservix.de, 0180/6 70 07 33) oder auch ADticket (www.adticket.de) sowie in ausgewählten Vorverkaufsstellen (etwa WN-Ticketshop). Aufgrund der unsicheren weiteren Pandemie-Entwicklung können die Termine nicht garantiert werden. Die Organisatoren raten dazu, sich vor dem Termin auf der Homepage https://www.trompetenbaum-geigenfeige.eu/ unter „News“ zu informieren.