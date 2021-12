Vier Schüsse ohne Treffer

CDU, Grüne und FDP beschieden diese Anregungen mit einem glatten „Nein“. Von den Grünen gab‘s zudem einen harten Rüffel für vermeintliche Profilierungsversuche via Medien.

Die SPD-Parteichef stieg mit einem dicken Paket ein. Lediglich 5000 Euro weise ja das Haushaltsplan-Produkt Gebäudemanagement für Klimaschutzmaßnahmen auf. Sein Antrag: Den Betrag im Bereich der Sanierung im nächsten Jahren auf 100 000 Euro aufzustocken. Plus Investitionsmaßnahmen. „Da schlagen wir noch mal 100 000 Euro vor.“ Punkt. Andreas Franitza von den Grünen konnte sich nur wundern. Eine „Einstellung von 100 000 Euro ohne Konzept und ohne Vision“ in den Haushalt sei wohl kaum nachvollziehbar. Es folgte eine volle verbale Breitseite. „Das scheint mir geeignet, nur um in die Zeitung zu kommen. Da hätte ich mir mehr erwartet“, schüttelte Franitza den Kopf. Das sollte sich noch wiederholen.

Kirsten Heumann, Fraktionssprecherin der FDP, erinnerte daran, dass Klimaschutzmaßnahmen in vielen Positionen drinsteckten. Angesichts der von der SPD geforderten Summen wolle man konkrete Maßnahmen hören. Hamann begann, langsam zurückzurudern. Dann solle doch künftig aufgezeigt werden, in welchen Bereichen sich weitere Maßnahmen verbergen würden. Da griff der Bürgermeister ein. „Zu sagen, welches Geld steckt konkret wo drin – das ist schlichtweg nicht möglich“, betonte Sebastian Seidel. Vielfach gehe es um „Kleinstdinge“. Bei einer Forderung von 100 000 Euro, fuhr Seidel fort, „sollte man auch ein Konzept haben“.

Der zweite SPD-Antrag drehte sich um die „Klärung zur künftigen Verwendung fossiler Brennstoffe in unseren Gebäuden“ mit Blick auf die Einbeziehung regenerativer Energien. Seidel machte darauf aufmerksam, dass das Thema Heizung in den Schulbereichen schon im laufenden wie auch im nächsten Haushalt seinen Niederschlag finde. An der Verbundschule ist beispielsweise für 2024 der Austausch bzw. Umbau der Heizungsanlage mit einer Investition von 300 000 Euro vorgesehen. Die Gemeinde habe eine Firma gefunden, „die uns Varianten aufzeigt, damit wir von der fossilen Energie wegkommen“, machte Seidel deutlich. Für Franitza war es der zweite Impuls, das Wort in Richtung Hamann zu ergreifen. „Wir machen das doch schon. Ich finde es gut, dass der Bürgermeister entlarvt, dass es auch hier nur darum geht, damit in die Zeitung zu kommen.“

Antrag Nummer drei: Hamann regte an, die Sitzbänke in der Gemeinde mit Notfall-Schildern auszustatten und dafür 2000 Euro im Haushalt zu vermerken. Wenn jeder Standort mit einer zuordnungsfähigen Nummer versehen sei, könnten Personen im Notfall schneller aufgefunden werden. „Wir würden die Schilder im Außenbereich installieren und dort anfangen.“ Dieses Thema sei auch schon durch die Alverskirchener „Bänker“ und die Gruppe „Fit ab 50“ an die Gemeinde herangetragen worden, entgegnete Seidel. „Die Idee, die dahinter steck, finde ich richtig – aber das brauchen wir nicht.“ Gemäß Auskunft der Kreis-Leitstelle „kommt das ein paar Jahre zu spät. Heute können Handys schneller geortet werden. Die nehmen nicht die Liste und schauen, ,wo ist denn die Bank‘.“ Franitzas Kommentar Nummer drei in Richtung SPD: „Sie starten einen neuerlichen Versuch.“

Antrag Nummer vier – ein „alter Bekannter“ aus Bezirks- und Schulausschuss: die Anschaffung von Raumlüftern für die Schulen (die WN berichteten). Investitionsvorschlag: 100 000 Euro. „Wir hätten uns gewünscht, dass man darüber nachdenkt“, es gebe laute wie auch leise Anlagen, erklärte Hamann, dem aber schon klar war, dass auch dieser Antrag keine Chance auf Unterstützung hatte.