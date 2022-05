Vogelgesang ist wie Dorf-Tratsch

Dichte Hecken, alte Kopfweiden und große Eichen säumen den Weg, der die dreißigköpfige Gruppe auf ihrem naturkundlichen Abendspaziergang vom Dorf Alverskirchen bis zur renaturierten Angel ins Naturschutzgebiet „Dorffeld“ führt. Begleitet werden sie von Naturführer Udo Wellerdieck, der auf Einladung des Landfrauenverbandes Everswinkel und Alverskirchen, den Teilnehmern Fakten zur heimischen Vogelwelt erklärt.

Dabei stehen neben Gesang und Verhalten der Vögel auch die Bedeutung eines strukturreichen Lebensraumes für die Arterhaltung im Vordergrund. Direkt am Dorfrand ist neben dem Grünfink und auch der Distelfink deutlich zu hören. Letzterer ist auch als Stieglitz bekannt. Er trägt ein auffällig farbenfrohes Gefieder und gehört zu den buntesten Singvögeln in Deutschland. Dieser Vogel ist in den letzten Jahren besonders in den Gärten wieder häufig zu beobachten.

Der Gesang der Dorngrasmücke begleitet die Gruppe im Verlauf ihrer Exkursion. Kurzzeitig lassen auch die Mönchgrasmücke und der Bluthänfling ihre Rufe erschallen. Immer wieder lädt Wellerdieck zum Verweilen ein und erzählt mit viel Humor vom Brutverhalten der heimischen Singvögel.

Der Gesang einer Art ist immer sehr facettenreich. Neben klaren Warnrufen verändert sich der Gesang im Laufe der Saison und enthält sehr viele Informationen.

„Häufig geben Singvögel ihrem Gesang eine individuelle Note und sind somit für ihre Artgenossen wiederzuerkennen. Der Gesang ist ein ständiger Informationsaustausch, vergleichbar mit dem Dorftratsch morgens beim Bäcker“. Gute Sänger haben bei den „Damen“ bessere Chancen, denn diese verfügen über die notwendige körperliche Fitness.

Viele Singvögel führen eine monogame Saisonehe, bei der die Partner während einer Brutphase gemeinsam die Jungen versorgen. „Untreue ist jedoch an der Tagesordnung, denn nüchtern betrachtet, legt es jedes Individuum darauf an, seine Gene in die Welt zu tragen“. Dies gilt auch für die Goldammer, die sich auf einem Weidepfosten in ihrem gelben Federkleid beobachten lässt.

Direkt an der Angel entdeckt der Vogelkundler zur eigenen Freude das Braunkehlchen und den Steinschmätzer. Beide Arten sind noch auf Durchreise zu ihren Brutplätzen. Dass sie sich das Dorffeld als Rastplatz aussucht haben, ist kein Zufall. Das Nahrungsangebot an Insekten ist hier anziehend. Einerseits bietet das Wasser in der angrenzenden Angel Lebensgrundlage für die Entwicklungszyklen der Insekten, andererseits ist der Pflanzenbestand in den Angelniederungen vielfältig. Viele Insekten sind Spezialisten, deren Vermehrung nur an ausgewählten mehrjährigen Reproduktionspflanzen möglich ist.

In der Abenddämmerung ziehen Nachtigallen die Vogelbeobachter in ihren Bann. Mit ihrem lauten und wohltönenden Gesang, welcher aus verschiedenartigen und unvorhersehbaren Strophen besteht, zaubern sie ein stimmungsvolles Finale dieser Naturführung.

„Wir haben heute die Artenvielfalt hier im Dorffeld gefeiert“, freut sich Udo Wellerdieck mit Blick in die Runde. „Die Schönheit der Arten bereichert unser Leben. Sie haben ein Recht auf einen passenden Lebensraum. Jede Art, wie unbedeutend sie auch erscheinen mag, trägt entscheidend zum ökologischen Gleichgewicht bei, welches es zu bewahren gilt.