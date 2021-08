Volles Programm, voller Spaß

Alle 49 Kinder der Ferienfreizeit St. Agatha im Jahr 2021 sind gesund und munter nach zwei erlebnisreichen Wochen wieder zurück in Alverskirchen. Bei der von Bernhard und Regine Lauhoff geleiteten Ferienfreizeit an die dänische Ostseeküste bei Gjerrild war auch die zweite Woche für die Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis.

Nach einem entspannten Samstag mit hervorragendem Wetter und viel Zeit am nahe gelegenen Strand stand am Sonntagabend einer der Höhepunkte einer jeden FFA auf dem Programm: der Casino-Abend. Schick herausgeputzt luden die Betreuer die Kinder in kleinen Gruppen in den Speisesaal, um bei Black Jack, Roulette oder Bingo ihr Können in verschiedenen Glücksspielen unter Beweis zu stellen. Hierbei konnten die erspielten Chips auch für köstliche Cocktails oder kleine Snacks ausgegeben werden. Und falls mal kein Spielgeld mehr vorhanden war, so konnte man sich gegen kleine Aufgaben neues bei der Betreuer-Bank abholen.

Ein weiteres Highlight war das Völkerball-Turnier der Küchengruppen. In dem Turniermodus „Jeder gegen Jeden“ konnten die Teilnehmer ihr strategisches Geschick und ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Für einen besonderen Reiz sorgte das Einlage-Spiel der Betreuer gegeneinander, bei der sich die alten Betreuer gegen die jungen durchsetzen konnten. Am Ende des Turniers reckte die Küchengruppe von Silke, Lena und Bernhard den heiß begehrten Pokal in die Luft.

Ebenso gut wie das Völkerball-Turnier kamen bei den Kindern auch das von den Betreuern vorgelesenen und musikalisch untermalte „Drei-Fragezeichen“-Hörspiel oder der Programmpunkt Schillerstraße an, bei dem die Betreuer Improvisationstheater zu Regieanweisungen der Kinder spielten.

Eine Besonderheit in diesem Ferienfreizeit-Jahr war aufgrund des Ausfalls des Freizeitparkbesuchs der zweite Mottotag. Nachdem bereits Lagerschützenfest gefeiert worden war, luden die Betreuer die Kinder in die märchenhafte Welt aus 1001 Nacht zur Hochzeit des Sultans mit seiner Prinzessin in den Orient ein. Dort wurden die Kinder vor folgendes Problem gestellt: der Prinzessin sind die Märchen ausgegangen. Um ihr auszuhelfen, machten sich die Teilnehmer in Gruppen auf den Weg, zuerst in Spielen typisch orientalische Märcheneigenschaften zu ergattern. Aus diesen Eigenschaften wurden dann nachmittags in kreativer Arbeit kurze Märchen ausgedacht, welche die Gruppen einstudierten, um sie abends dem Sultan und seiner Prinzessin vorspielen zu können. Dazu bastelten die Gruppen ihre benötigten Materialien selbst. Vor der Hochzeit präsentierten die Gruppen dann ihre ausgedachten Stücke, die von lustig über lehrreich bis romantisch das gesamte Spektrum der Gefühle abdeckten. Im Anschluss wurde auf der Hochzeitsparty noch ausgelassen getanzt.

Vor der Abreise am Freitag stand noch der Strandspaziergang mit vielen Fotos am letzten Abend an. Auch wenn das Wetter erst drohte, dem Spaziergang einen Strich durch die Rechnung machen zu wollen, so klarte es doch rechtzeitig auf. Sogar der Sonnenuntergang konnte noch in vollen Zügen genossen werden, bevor es Abschiednehmen hieß, die Taschen, Anhänger und Bullys zu packen und wieder Richtung Deutschland zu fahren. Wie auf der Hinfahrt auch war aber auch auf der Rückreise von Stau auf der A1 wenig zu sehen, sodass die Eltern ihre Kinder gegen 23 Uhr wieder glücklich in Empfang nehmen konnten.

Das Betreuerteam der Ferienfreizeit St. Agatha dankt insbesondere dem Autocenter Ausber, dem Spargelhof Hengemann und den Familien Aertker, Richter-Loermann und Rielmann für die Unterstützung der diesjährigen Ferienfreizeit.