Vom bildhaften Lehren bis zur Monatsfeier

Der Rundgang über das Gelände, das wie ein kleines Schuldorf wirkt, begann im Schulsaal, in dem Sport betrieben wird und die auch eine große Bühne für die Auftritte der Kinder und Jugendlichen hat. Die Schule selbst fällt schon durch die farbenfrohe Gestaltung der vielen Einzelgebäude auf sowie den umfassenden grüner Freiraum dazwischen für die Kinder zum Spielen. Besonders in den ersten Schuljahren sei das „bildhafte“ Lehren ein wesentliches Prinzip, erfuhren die KFD-Frauen. Die Inhalte würden so behandelt, dass Kinder mit ihrer eigenen Anschauungskraft beteiligt seien. Beim Schreibenlernen malt die Lehrkraft Bilder an die Tafel, aus denen Buchstabenformen herausgesehen werden können. Die Erstklässler malen sie nach und verinnerlichen sie so.

An jedem Morgen unterrichte die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer im sogenannten Hauptunterricht, der einem festgelegten Ablauf folge und den Kindern so einen starken Halt biete. Dieser Hauptunterricht werde epochenweise erteilt; das heißt, dass über einen Zeitraum von drei bis vier Wochen immer ein Unterrichtsgebiet (Rechnen, Schreiben, Zeichnen, Sachkunde, etc.) ganz intensiv erarbeitet werden könne. Bereits im ersten Schuljahr steht Englisch auf dem Stundenplan, Französisch folgt im Jahr darauf.

Die Waldorfschule wirkt wie ein Schuldorf. Die KFD Frauen zeigten sich beeindruck von dem ganzen Gelände. Foto: KFD

Im Raum der ersten Klasse befinden sich keine Tische, sondern Bänke, die sowohl für die Bewegung als auch zum Schreiben genutzt werden können. Die Schülerschaft durchlaufe alle Schuljahre ohne Sitzenbleiben. Lernfortschritte, Sozialverhalten und Persönlichkeitsentwicklung würden bis zum Ende der 8. Klasse nicht benotet, sondern in einem ausführlichen Textzeugnis beschrieben, in den höheren Klassen stünden Noten und ein Textzeugnis, erfuhren die KFD-Frauen.

Der weitere Gang durch die Schule führte an den Tieren (Schafe, Kuh, Ziegen, Hühner und Pferde) vorbei zum Schulgarten mit zwei Gewächshäusern und dann in das Gebäude der Unterstufe. Im Werkpavillon wird mit den Händen gearbeitet, erklärte Schülken-Schnock. Unter anderem zeigte er den Besucherinnen Holzreliefs und Kleinmöbel, die allesamt von Schülern und Schülerinnen gefertigt worden waren.

Im Eurythmie-Gebäude lernen die Schüler und Schülerinnen Musik und ihren eigenen Körper als Instrument kennen. Aus den kleinen Tänzen der ersten Klasse würden sich nach und nach Bewegungsbilder für alle Laute des Alphabets, für Töne und Intervalle, für dramatische Gesten und vieles mehr mit Begleitung auf dem Klavier entwickeln. Manches werde von ihnen auf der Bühne dargestellt – die „Monatsfeiern“ geben ihnen dazu immer wieder Gelegenheit. Nach einem kurzen Abstecher in die Oberstufe, in der die Klassen neun bis elf und das Büro untergebracht sind, ging es zum Abschluss in die Mensa, wo Kaffee und Kuchen warteten.