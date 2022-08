Gruppe „Fit ab 50“ in Ennigerloh

Was geschieht mit unseren Abfällen? Dies fragten sich auch die Teilnehmer der Gruppe „Fit ab 50“ und machten sich unter der Leitung von Jürgen Teunissen auf den Weg nach Ennigerloh. Ziel war die Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage der Entsorgungsgesellschaften der Kreise Warendorf und Gütersloh.

Die 25 Radlerinnen und Radler wurden von Rebecca Thurow am „Lernort Wertstoffwerkstatt“ begrüßt. Mit ihrem interessanten Einführungsvortrag erhielt die Gruppe einen Überblick über die aufwendige Restabfallbehandlung in Ennigerloh.

Von der alt hergebrachten „Müllkippe“ keine Spur – das war die Erkenntnis. Jährlich werden etwa 130.000 Tonnen Restabfälle angeliefert. Diese werden in zwei Schritten weiter verarbeitet. Mit der mechanisch-biologischen Behandlung von Abfällen werden folgende Ziele erreicht: Herstellung von Brennstoffen für die Zementindustrie und Kraftwerke, stoffliche Verwertung von Eisen- und Nicht-Eisen-Metallen, Verbesserung des Deponieverhaltens und Reduzierung des Einbauvolumens um 80 Prozent der ursprünglichen Menge, sowie Ausschleusung von Stör- und Schadstoffen, die in einer Müllverbrennungsanlage weiter behandelt werden. Die separat gesammelten Bioabfälle werden kompostiert. Neben gütegesicherten Frisch- und Fertigkomposten wird auch regenerative Energie aus Biogas im Kompostwerk erzeugt. Mit dem Biogas werden Blockheizkraftwerke betrieben und Strom erzeugt, so dass das Entsorgungszentrum nur rund 20 Prozent Strom hinzukaufen muss.

Restlos begeistert machte sich die Gruppe über Enniger auf den Rückweg nach Everswinkel, das nach 50 Kilometern erreicht wurde.