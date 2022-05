Von Fußballdart bis Kisten drücken

Wenn sich Schützen in den olympischen Wettstreit begeben, sehen die Disziplinen etwas anders aus, so wie bei der Veranstaltung „Schütz-Olympia“ der Ehrengarde des BSHV. Zwölf Garden maßen sich in Fußballdart, Bierpong, Pfahlsitzen und Kisten drücken.

Zugegeben, die Disziplinen bei den olympischen Spielen mögen deutlich von dem abweichen, was die Ehren- und Damen-Gardisten und Gardistinnen am Samstag auf dem Schützenplatz in Everswinkel zu leisten hatten. Um 15 Uhr wurde auf der Wiese des Schützenplatzes angetreten und der Kommandeur der Ehrengarde, Jochen Rottmann, begrüßte alle Anwesenden. Auch der zweite Vorsitzende des Bürgerschützen- und Heimatvereins (BSHV), Barthold Deiters, ließ es sich nicht nehmen ein paar Worte an die teilnehmenden Garden zu richten.

Der kleine Ableger „Schütz-Olympia“ der Ehrengarde Everswinkel des BSHV St. Hubertus erfreut sich nicht umsonst immer größerer Beliebtheit. Denn schließlich stehen so beliebte sportliche Disziplinen wie Fußballdart, Bierpong, Pfahlsitzen, Kisten drücken oder Masken öffnen auf dem Programm. Auch das Vogelschießen darf natürlich nicht fehlen.

Am Ende feierten die Jungschützen Freckenhorst ihren Gesamtsieg. Foto: BSHV

Insgesamt stellten sich zwölf Damen- und Ehren-Garden am Samstag den Herausforderungen. Gesamtsieger wurden die Jungschützen Freckenhorst vor der Ehrengarde Alverskirchen und der Damengarde Einen-Müssingen. Beste Damengarde wurde die Damengarde des Schützenvereins Albersloh.

Das parallel stattfindende Vogelschießen gewann ein Gardist der Jungschützen Freckenhorst. Lukas Kessmann holte den Vogel herunter und gewann für sich und seine Schützenbrüder einen Kasten Bier. Auf den zweiten Vogel durften anschließend nur noch Damengardistinnen schießen. Diesen holte Giulia Wierbrügge aus der Damengarde Everswinkel von der Stange und sicherte sich ebenfalls eine Kiste Bier.

Nachdem der Kommandeur der Ehrengarde Everswinkel Jochen Rottmann die Wettkämpfe für beendet erklärt hatte, schloss sich die Baywatch-Party an, bei der alle Teilnehmer und anderen Gäste bis weit in die Nacht feierten. Auch die bereits sechste Auflage der Schütz-Olympia war wieder ein voller Erfolg.