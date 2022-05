Von Volleyball bis hin zum Boule-Spiel

Wer den Sport liebt, der ist am 21. Mai auf dem Gelände der DJK Rot-Weiß Alverskirchen richtig gut aufgehoben, denn dann bietet der Verein einen Tag rund um den Sport. Bei einem bunten Programm kann auch in viele Sportarten hineingeschnuppert werden.

Am 21. Mai (Samstag) geht es auf dem Gelände der DJK Rot-Weiß Alverskirchen ordentlich rund. Der Verein bietet ein buntes Programm rund um Sport, Bewegung und Unterhaltung und nennt das „Tag des Sports“. Ab 15 Uhr präsentieren die verschiedenen Sparten des Vereins ihr Programm, von Fitness und Gesundheit mit insgesamt sechs Schnupperkursen – über Beachvolleyball, Boule bis hin zum Alverskirchener Sportabzeichen.

Neben der Konstellation der Bundesjugendspiele, bestehend aus Werfen, Laufen und Springen, müssen sich die Teilnehmenden hier in einem Geschicklichkeitsparcours beweisen. Und das Rahmenprogramm: Für die Kleinsten bietet der Verein gemeinsam mit der KiTa „St. Agatha“ in der Sporthalle eine „bewegte Kinderbetreuung“ an, Tanzgruppen werden den ganzen Nachmittag ihr Rhythmus- und Bewegungstalent präsentieren, und nach den Siegerehrungen um 18 Uhr gibt es die Möglichkeit beim Public Viewing des DFB-Pokalfinals den sportlichen Tag gemütlich ausklingen zu lassen. Nicht zuletzt ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.