Vorfahrt für erneuerbare Energien

Die Haushalte stehen möglicherweise vor dem teuersten Winter aller Zeiten. Die Gründe sind vielfältig. WN-Redakteur Klaus Meyer sprach mit dem Geschäftsführer der Gemeindewerke Everswinkel, Bernhard Feikus, über die Situation und die Auswirkungen in Everswinkel.

Bei den Verbrauchern herrscht Alarmstimmung, nachdem die Preise am Energiemarkt bereits drastisch gestiegen sind und ein Ende nicht in Sicht ist. Die GWE liefern Gas und Strom. Wie sehen Sie die derzeitige Entwicklung?

Feikus: Die Entwicklung mit ihren auch lokal zu erwartenden Auswirkungen haben im Wesentlichen weltwirtschaftliche Gründe. Der weltweite Energiebedarf infolge steigender Wirtschaftsleistung und des Klimawandels steigt rasant an. Das verfügbare Angebot ist temporär begrenzt, so dass sich die Preise nahezu aller fossilen Rohstoffe zur Energieerzeugung deutlich nach oben entwickelt haben. Das betrifft nicht nur Gas, sondern ebenso auch Steinkohle und Erdöl, welche sich alle und dazu noch zeitgleich auf einem Rekordpreisniveau befinden. Zum Zweiten ist die neu erhobene CO2- Abgabe ein weiterer Treiber der Verbraucherpreise, die zum Beispiel Gas, Heizöl und Kraftstoffe betreffen. Die weitere Entwicklung konkret zu beschreiben ist wegen der vielen Faktoren derzeit nicht möglich.

Auf der GWE-Website heißt es, „Verlassen Sie sich darauf: Mit Erdgas können Sie vor allem eines – sparen!...“ Das klingt jetzt schon fast nostalgisch. Auf was müssen sich die Bürger der Gemeinde beziehungsweise Kunden der GWE denn wohl einstellen?

Feikus: Alle Kunden von Stadtwerken und beziehungsweise oder sonstigen Energielieferanten müssen sich auf weiter steigende Preise einstellen. Die Versorgung mit Strom und Gas selbst sehen wir im Gegensatz zu einigen Marktbegleitern für unsere Kunden als gesichert an.

Erreichen Sie schon jetzt Anfragen besorgter Bürger, wie es weitergeht?

Feikus: Die Sorge hält sich – was die absolute Anzahl an Nachfragen betrifft – noch in Grenzen. Wir genießen den Ruf als fairer und zuverlässiger Partner.

Beim Strom-Angebot wirbt die GWE mit dem „Heimvorteil“ – diverse Preisvergleichsportale im Internet werben unentwegt für den Wechsel. Was macht für den Bürger denn der „Heimvorteil“ noch aus?

Feikus: Wir sind extrem nah an unseren Kunden, eben das ist ein Heimvorteil. Bester Rund-um-Service bei allen unserer Produkte genießt die höchste Priorität. Wir haben immer Ökostrom angeboten, was sich jetzt als absolut richtiger Weg erwiesen hat. Und das wissen unsere langjährigen und treuen Kunden sehr zu schätzen.

Die Kosten werden – nicht zuletzt durch die dynamische CO2-Abgabe – weiter steigen. Beim Gas verursacht allein die CO2-Steuer schon in diesem Jahr für einen Haushalt mit 20 000 Kilowattstunden Verbrauch Mehrkosten von 120 Euro. In vier Jahren werden es schon 260 Euro sein. Werden Menschen mit geringeren Einkommen künftig nur noch für Miete, Strom, Heizung und Mobilität arbeiten müssen?

Feikus: Der Klimawandel fordert uns alle heraus und führt zu großem Leid und zu erheblichen Mehrbelastungen. Allein die finanziellen Folgen daraus, wie zum Beispiel die Hochwasserkatastrophe im Juli, werden auf zirka 30 Milliarden Euro geschätzt. Wie der CO2-Pfad der neuen Bundesregierung aussieht und welche Entlastungen im Koalitionsvertrag ausverhandelt werden, weiß keiner von uns. Da müssen wir uns alle noch etwas gedulden, um eine Antwort zu bekommen.

Es werden Stimmen laut, dass die Politik eingreifen soll, um die Preisentwicklung zu bremsen. Was halten Sie davon?

Feikus: Die Politik ist nicht dazu da, Regelungen einzuführen, die Preisentwicklung zu bremsen oder sogar zu stoppen. Sie hilft aber mit, die notwendigen vertraglichen Grundlagen für die internationalen Handelsbeziehungen zu schaffen.

Welche Tipps haben Sie für den Verbraucher, um auch jetzt noch Kosten zu sparen?

Feikus: Hier darf ich unter anderem auf die von der Gemeinde Everswinkel angeschobene Klimaland Sanierungskampagne verweisen. Viele Bürger lassen sich bereits beraten, welche Optionen für sie in Frage kommen. Energie einzusparen ist immer noch die beste Option, um Kosten zu sparen. Eine Möglichkeit könnte zum Beispiel auch die Beschaffung einer eigenen PV-Anlage sein. Diese rechnet sich schon ohne Förderprogramme für private Haushalte beziehungsweise Investoren immer besser.

Zum Abschluss ein Blick in die Zukunft, ins Jahr 2030. Was glaubt der Geschäftsführer der Gemeindewerke Everswinkel, wie sich die Energieversorgung dann darstellen könnte?

Feikus: Ja, das ist eine Aufgabenstellung, welche sich auch Stadtwerke zunehmend auf die Agenda schreiben. Ende des Jahres 2022 werden die letzten deutschen AKWs abgeschaltet. Dem Ausbau der Erneuerbaren Energien wie PV und Wind wird schnellstmöglich die höchste Priorität eingeräumt werden müssen, so wie es uns das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aufgetragen hat. Alle Genehmigungsprozesse werden eine bis dahin nicht gekannte neue Geschwindigkeit aufgenommen haben. Gas wird in der Stromerzeugung eine neue Rolle in der Übergangsphase einnehmen, um die Lücken zu schließen, welche die unregelmäßige Einspeisung erneuerbarer Energien mit sich bringt. Ob wir 2030 schon den vollständigen Ausstieg aus der Kohleverstromung geschafft haben, hängt maßgeblich von der Geschwindigkeit im Ausbau der regenerativen Energie ab. Deutschland ist und bleibt auch in Zukunft ein Importeur von Energie. Ein neues Innovations- und Investitionsklima wird dazu führen, dass deutsche Firmen weltweit mit Ihren Produkten für die Energiewirtschaft höchste Anerkennung genießen.

Und was ist konkret hier vor Ort zu erwarten?

Feikus: Für Everswinkel sehe ich es für das Jahr 2030 so, dass sehr viele für Photovoltaik geeigneten Dach- und Freiflächen genutzt werden. Der Ausbau der Windenergie wird derart weit fortgeschritten sein, dass lokal erzeugter ,Everswinkeler Strom‘ unseren Bedarf mehr als decken wird. Möglicherweise sehen wir im Gemeindegebiet schon die ersten leistungsstarken und professionell betriebenen Wasserstoff-Elektrolyseuranlagen, welche grünen Wasserstoff aus in Everswinkel hergestelltem ,grünen Strom‘ herstellen und lokal vermarkten. Die Wärme-Wende ist mit dem Ausbau des Nahwärmenetzes eingeleitet. Immer mehr Haushalte werden sich zudem mit eigenen Luft- oder Solewärmepumpen mit Wärme versorgen. Energetische Sanierungen von Bestandsgebäuden führt bei vielen Häusern zu spezifisch niedrigeren Energieverbräuchen. Packen wir es gemeinsam an. Es wird sich lohnen.