„Wachwechsel“ im Vereinsvorstand

Es stand ein „Wachwechsel“ an im Vorstand des DJK Rot-Weiß Alverskirchen: Für Andreas Lüpkes und Manuela Droste-Schwinhorst traten jetzt Thomas Seiler und Heike Hegemann in den Vorstand des Vereins ein, der sich weiterhin auf „Expansionskurs“ befindet.

In ihrem „Schmuckstück“ tagten am Freitagabend die Mitglieder des DJK RW Alverskirchen. So bezeichnete Andreas Lüpkes den im vergangenen Jahr eingeweihten Anbau des Sportlerheims.

Für den ersten Vorsitzenden und Manuela Droste-Schwinhorst, Beisitzerin im Bereich Breiten-, Fitness- und Gesundheitssport, sollte es ein besonderer Abend werden. Seit 2008 war das Duo im Vorstand in verschiedenen Funktionen aktiv. Nun kandidierten sie nicht erneut.

„Ihr habt die Entwicklung des Vereins geprägt“, dankte Linda Schulte ihnen für das jahrelange Engagement. Sie hätten vieles angestoßen und aufgebaut. Die Mitglieder pflichteten ihr bei und spendeten langanhaltenden Applaus. „Für mich wird sich gar nicht so viel ändern“, betonte Manuela Droste-Schwinhorst mit Verweis auf ihre Tätigkeit in der Geschäftsstelle des Vereins. „Es war eine ganz tolle Zeit, die Kinder sind hier groß geworden.“ Auch Lüpkes zog ein positives Fazit. „Ich habe es nicht bereut. Es ist ein ganz toller Verein, ein ganz tolles Dorf.“ Er bleibe dem Sportverein verbunden - „demnächst sitzen wir vielleicht nebeneinander im Fitnessraum“. Aber der „Wachwechsel im Vorstand des DJK Rot-Weiß Alverskirchen wurde vollzogen: Neuer erster Vorsitzender ist nun Thomas Seiler, und auf Droste-Schwinhorst folgt Heike Hegemann im Vorstand des Vereins.

Linda Schulte (M.) verabschiedete die langjährigen Vorstandsmitglieder Andreas Lüpkes und Manuela Droste-Schwinhorst. Foto: Foto: Christopher Irmler

Finanziell sei der Verein gut aufgestellt, so Kassiererin Cornelia Lauhoff. Sportlich schränkte die Corona-Pandemie den Spielbetrieb des 734 Mitglieder zählenden Vereins ein.

„Das ist bemerkenswert für die Größe Alverskirchens“, befand Lüpkes.

Fußballer stellen mit 207 Mitgliedern die größte Abteilung.

Noch stellen die Fußballer mit 207 die größte Abteilung, doch wachse der Bereich „Fitness/Gesundheit“ mit mittlerweile 175 stetig an. Entsprechend habe man das Angebot weiter ausgebaut und zusätzliche Geräte angeschafft, berichtete Linda Schulte an diesem Abend im Sportlerheimanbau. Neben 23 Fitnesskursen sind mittlerweile fünf Tanzkurze im Programm. Und mehr noch: Abseits des Sports beschäftigt der Verein zwei Kinderschutzbeauftragte, und er weitet sein Gesprächsangebot noch weiter aus.

Enger Austausch mit der Grundschule

Ferner ist ein enger Austausch mit der Grundschule und der Landjugend geplant. Im Anschluss an den offiziellen Teil nutzten die Mitglieder im Neubau ihres „Schmuckstücks“ die Gelegenheit zum Austausch.

An Plänen und Gesprächsthemen mangelte es den Vereinsmitgliedern übrigens nicht: Schon bald sollen die Tennisplätze in einen Multifunktionsplatz umgewandelt werden.