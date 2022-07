Wachwechsel nach 1092 Tagen

Heute ist es endlich wieder soweit: Punkt 19 Uhr wird das Schützenfest des Schützenvereins Alverskirchen mit dem Einzug von Spielmannszug und Ehrengarde im Breiten Busch eröffnet. Die erste Entscheidung folgt gleich mit dem spannenden Ringen um die Würde des Holzschuhkönigs. Hier können alle Vereinsmitglieder, die noch nicht ins Ringen um die Königswürde eingreifen dürfen, erste Erfahrungen an der Vogelstange sammeln. Gesucht wird der Nachfolger von René Voßhans.

Nach 1092 Tagen Regentschaft wird am Samstag schließlich auch König Marco Leivermann abgelöst. Er hatte sich seinen Kindheitstraum am 13. Juli 2019 mit dem finalen Schuss aufs hölzerne Federvieh erfüllt. Dass seine Regentschaft nicht nach einem Jahr endet, daran hätte er im Traum nicht gedacht. Winterfest, Generalversammlung, Übungsabende, Vogel beerdigen, Schützenfest – nahezu alle Veranstaltungen des Schützenvereins mussten wegen der Corona-Pandemie sowohl 2020 und 2021 abgesagt werden.

Die Gerüchteküche im Dorf brodelt schon seit geraumer Zeit, wer wohl Ambitionen hat, den Oberst als Schützenkönig abzulösen. Auf dem Papier sammelt Tambourmajor Christian Averbeck die meisten Punkte, schließlich schoss sein Großvater Paul Averbeck den Vogel vor genau 50 Jahren ab, sein Vater Benno Averbeck vor exakt 25 Jahren – ein idealer Zeitpunkt, sich in diese Familientradition einzureihen. Aber auch andere Schützen könnten ihr Jubiläum zum Anlass nehmen, noch einmal anzutreten – wie etwa Ernst Wiesmann, der sein silbernes Königsjubiläum 2020 wegen der Schützenfestabsage nicht gebührend feiern konnte und es nun nachträglich mit der Kaiserwürde krönen könnte. Aber vielleicht nehmen sich auch die jungen Schützenbrüder- und -schwestern der erstarkten Ehrengarde ein Herz. Eine Majestät aus ihren Reihen gab es zuletzt 2016 mit Samantha Braunisch.

Der Schützenfest-Samstag startet um 13 Uhr mit dem Gottesdienst im Gedenken an die gefallenen, vermissten und verstorbenen Vereinsmitglieder. Bei der Gefallenenehrung mit Kranzniederlegung wird der frühere Vorsitzende Klaus Brüning sprechen, bevor sich der Schützenzug durchs Dorf zum Festplatz begibt. Parallel wird dort mit der letzten Amtshandlung der jeweiligen Majestäten, dem ersten Schuss auf den Vogel, das Ringen um Insignien und Königswürde sowohl bei den Erwachsenen als auch den Kindern eröffnet. Um bei den Erwachsenen nach Vergabe der Insignien für regen Andrang am Schießstand zu sorgen, werden zusätzliche Preise für die Schützen ausgelobt, die den Vogel seiner Flügel berauben.

Ihre Schießkünste können die über Zwölfjährigen zudem beim Scheibenschießen beweisen. Auf die treffsichersten Schützen von 13 bis 15 Jahre und über 15 Jahre wartet jeweils ein Wanderpokal. Für den besten Schützen unter 15 Jahre gibt‘s zudem einen Sonderpreis. Für Kurzweil unter den jungen Gästen ist mit dem Kinderbelustigungsprogramm gesorgt. Währenddessen können es sich die Erwachsenen an der von Festwirt Frank Strohbücker angerichteten Kaffeetafel oder im Schatten der Bäume bei einem kühlen Getränk gemütlich machen. Alle ehemaligen Königinnen, Kaiserinnen und Prinzregenten werden wieder zum gemeinsamen Königinnen-Kaffee geladen. Am frühen Abend naht schließlich die Entscheidung an der Vogelstange. Ab 20 Uhr laden König Marco und Königin Silvia nebst Thron alle Schützen und Gäste zum Tanz ins Festzelt ein, wo DJ Sebastian Timmermann ihre Regentschaft ausklingen lässt.

Das neue Regentenpaar wird am Sonntag um sechs Uhr mit Böllerschüssen geweckt. Um 10.30 Uhr ist das Antreten der Schützen bei Hinse. Beim Frühschoppen werden die Orden und Pokale an die erfolgreichen Schützen verteilt und langjährige Mitglieder geehrt – bei Freibier, so lange die Spenden reichen. Der Fest-Höhepunkt steht um 15 Uhr an: Nach dem Antreten an der Schützenstraße wird das neue Königspaar in die Formation aufgenommen und zur Krönung auf den Kirchplatz geleitet. Auf den Fahnenschlag zu Ehren der neuen Majestäten ist das Schützenvolk schon gespannt. Die jungen Fahnenschläger haben in den vergangenen Wochen fleißig an ihrer Darbietung gefeilt. Mit einem Umzug durchs Dorf zum Kaffeetrinken im Festzelt endet das Nachmittagsprogramm. Nach einer kurzen Pause werden die Schützen festlich gekleidet zur Polonaise um 19.30 Uhr erwartet. Beim abschließenden Königsball mit der „X.O. Band“ im Festzelt ist Abendgarderobe ausdrücklich erwünscht. Während der rauschenden Ballnacht wird die neue Throngesellschaft wohl zahlreiche Gratulanten empfangen dürfen.