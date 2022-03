Wahlkampf-Auftakt der SPD mit Kandidat und Reibekuchen

Die Landtagswahl scheint für manche noch in weiter Ferne zu liegen. Doch schon ab dem 12. April werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt. Deswegen stellt sich der Kandidat der SPD, Frederik Werning, schon jetzt den Wählern vor.

Der SPD-Landtagskandidat Frederik Werning besucht am Freitag den SPD-Wahlkampfstand auf dem Markt.

Zusammen mit dem SPD-Landtagskandidaten Frederik Werning eröffnet die SPD Everswinkel den diesjährigen Landtagswahlkampf in der Vitus-Gemeinde. Dieser Auftakt findet während des Wochenmarktes am Freitag (25. März) ab 14 Uhr statt.

Die Arbeitsgemeinschaft 60plus der SPD unterstützt die Veranstaltung mit einem Reibekuchenstand. „Für viele Wahlberechtigte scheint der Wahltag am 15. Mai noch weit weg, doch bereits ab dem 12. April sollen in unserer Gemeinde die Wahlbenachrichtigungen versendet werden, und damit beginnt dann auch die Briefwahl um die Plätze im Landtag“, teilt die SPD mit.

Werning kandidiert erstmals

„Damit alle Interessierten rechtzeitig die Möglichkeit haben, Frederik Werning kennenzulernen, besucht er bereits jetzt unsere Gemeinde“, so der SPD-Ortsvorsitzende Dr. Wilfried Hamann. Werning kandidiert erstmals für dieses Amt und will die Nachfolge der langjährigen Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass antreten. Sie war 15 Jahre Landtagsabgeordnete in Düsseldorf und entschied sich, nicht noch einmal zu kandidieren.

„Gerne stehe ich am kommenden Freitag für Fragen und Anregungen zur Verfügung“, lädt Frederik Werning alle Interessierten ein, an den Wahlstand zu kommen.