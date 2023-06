Schwere Vorwürfe von Eltern der Waldorfschule

Die Waldorfschule soll ein harmonischer Ort des Lernens sein. Ein Schulleben, das so ganz anders ist als an staatlichen Schulen. Doch der schöne Schein trügt offensichtlich derzeit. Es brodelt gewaltig an der Schule.

Es geht um Übergriffigkeit, um ein vermeintliches Versagen und angebliche Versäumnisse der Schulleitung, um einen Lehrer, der sich vor die Schüler stellte und nun gehen soll, um fehlende oder nicht umgesetzte Konzepte, um Qualitätsmängel und Ungereimtheiten – die Liste der Vorwürfe aus Teilen der Elternschaft ist lang. So lang, dass inzwischen die Schulaufsicht der Bezirksregierung eingeschaltet wurde.

Am Mittwochmorgen wurde die dreiköpfige Schulleitung von der Bezirksregierung einbestellt, um Bericht zu erstatten zu den vorliegenden Vorwürfen. Am frühen Morgen war die Situation an der Schule bereits eskaliert, als eine von Eltern als wütend beschriebene Schulleitung versuchte, den Protest und Unterrichtsboykott von Neunt- und Siebtklässlern zu beenden und selbst gefertigte Schülerplakate teilweise abriss. Die Schüler fordern den Verbleib eines Mathe-Lehrers und Klassenbetreuers, der nach dem Willen der Schulleitung gehen soll. Dieser Lehrer hatte sich nach Bekanntwerden eines Missbrauchsfalls durch einen Integrationshelfer schützend vor seine Schüler gestellt und sich – so die Ansicht vieler Eltern – das Missfallen der Schulleitung zugezogen. Doch der Reihe nach.

„ Die Schülerinnen und Schüler waren in höchster Not, vertrauten sich ihrem Klassenlehrer an. “ Vater eines Waldorfschülers

Eigentlich eine Schule mit der Auszeichnung "Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage." Das Wort "Courage" wurde am Mittwoch überklebt. Foto: privat

Mehrere Vorwürfe gegen Waldorfschule in Everswinkel

Seit Ende April liegt der Bezirksregierung – zu deren Aufgaben auch die staatliche Schulaufsicht über Ersatzschulen gehört – eine umfangreiche Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde gegen die Schulleitung vor. Die WN-Redaktion hat Kenntnis von dem Inhalt. Darin werden von den Beschwerdeführern diverse Mängel an der Waldorfschule aufgelistet, angefangen von einem fehlenden pädagogischen Konzept und fehlenden verbindlichen Lehrplänen über ausfallenden Unterricht zugunsten von diversen Veranstaltungen und praktisch kaum stattfindendem Unterricht in naturwissenschaftlichen Fächern bis zur mangelnden Ausbildung und Qualifikation von Lehrkräften und einer zerstrittenen, „teils ungeeigneten und an ihren Posten klebenden Schulführung“.

Weitere Vorwürfe: Das Konzept des gebundenen Ganztags sei zum großen Teil nie umgesetzt, gleichwohl auf der Schul-Homepage damit geworben worden. Die Schulleitung habe pädagogische und organisatorische Fragen nur zögerlich bearbeitet oder auch gar nicht. Es seien Vorschriften bei der Zentralen Abschlussprüfung der Klasse missachtet worden und Manipulationen erfolgt. Den wichtigen Schwimmunterricht gebe es trotz benachbartem Vitus-Bad seit vielen Jahren nicht. Ein Gewaltkonzept habe seit einem Jahr nur auf dem Papier bestanden haben, sei der Schulleitung inhaltlich überhaupt nicht bekannt gewesen und habe somit auch keine Anwendung in den Fällen von Übergriffigkeit erfahren.

Und davon sind einige protokolliert. Da ist der Fall eines ehrenamtlichen Helfers, der sich mit markigen, sexualisierten Sprüchen gegenüber zwölf- und 13-jährigen Mädchen geäußert habe. Eltern machten daraufhin mobil, dass dieser Helfer nicht mehr an der Schule arbeiten darf. Die Schulleitung habe ihn aber für die Betreuung des Gartens am Nachmittag behalten. „Ich war fassungslos, als ein Mitglied der Schulleitung dazu gesagt hat, ,man kann Kinder ja nicht vor allem beschützen', besser sei es, sie auf die Realität vorzubereiten“, erzählt Felix M. (Name von der Redaktion geändert), Vater eines Kindes der 7. Klasse.

Die selbst gefertigten Plakate wurde an verschiedenen Stellen der Schule aufgehängt. Foto: Klaus Meyer

Wurde Integrationshelfer gegenüber Schülerin handgreiflich?

Jüngst dann ein weiterer Fall: Ein Integrationshelfer sei wiederholt sowohl verbal gegenüber Mädchen und einem Jungen aus der 9. Klasse übergriffig geworden als auch handgreiflich. Es sei so schlimm gewesen, so berichten Eltern, dass sich im Sportunterricht die Jungen schützend vor die Mädchen gestellt hätten. „Die Schülerinnen und Schüler waren in höchster Not, vertrauten sich ihrem Klassenlehrer an“, der dem Integrationshelfer dann den Zutritt zur Klasse verweigert habe und später auch den Arbeitgeber des Helfers, die Innosozial gGmbh, in Kenntnis gesetzt habe, berichtet Felix M..

Dafür habe der Lehrer, Hendrik Andela, eine nicht gerechtfertigte Abmahnung erhalten. Die Schulleitung sei seit mehreren Monaten über die Vorfälle informiert gewesen. „Eine ganze Klasse von 30 Kindern hat darüber berichtet.“ Doch die drei leitenden Personen der Schulführung hätten ein konsequentes Eingreifen vermissen lassen, wollten den Integrationshelfer zunächst sogar in eine 2. Klasse versetzen, taten es dann in die Klasse 12. „Das erinnert an Vorgänge in der katholischen Kirche, das ist nicht akzeptabel.“ Letztendlich musste der Integrationshelfer auf Druck der Elternschaft gehen – dennoch sollte er noch feierlich verabschieden werden. Das akzeptierten die Eltern aber nicht. „Was zeigt man denn den Kindern damit? Dass ihnen nicht geglaubt wird“, empört sich Sabine K. (Name geändert). Felix M. spricht gar vom Versuch einer „Täter-Opfer-Umkehr“.

„ Da war ein großer Leidensdruck zu spüren. “ Klassenlehrer Hendrik Andela

Andela erzählt gegenüber den WN von dem rund einstündigen Gespräch mit den Schülern. „Da war ein großer Leidensdruck zu spüren. Ich war kurz davor, zur Polizei zu gehen. Die Konsequenz für Andela, der Mathe, Physik und Sport unterrichtet und eigentlich unverzichtbar ist: Sein mit diesem Schuljahr auslaufender Vertrag soll nicht verlängert werden. Und dies, ohne Ersatz zu haben und damit den Mathe- und Physik-Unterricht in der nächsten Klasse 10 zu gefährden. Das wurde den Eltern nun beiläufig im Rahmen eines turnusgemäßen Elternabends mitgeteilt. Die Nachricht schlug wie eine Bombe ein und löste die Eskalation aus. Eltern und Schüler der 9. Klasse gehen derzeit auf die Barrikaden für den beliebten Lehrer, der „ein Höchstmaß an Vertrauen“, ein „sehr hohes Maß an Wertschätzung“ genieße und hinsichtlich seiner „pädagogischen Fähigkeiten hochgeschätzt“ sei. Neunt- und Siebtklässler boykottierten den Unterricht, malten in Eigeninitiative Protestplakate, auf denen der Verbleib von Andela gefordert wird.

Vorbereitung der Protestaktion am frühen Morgen in der Mensa. Foto: privat

Waldorfschule in Everswinkel: "Die sind unbelehrbar"

Der zeigt sich „überwältigt und tief berührt von der Courage der Schüler“, dankt ihnen und den Eltern für das Engagement. „Die Schüler der 9. und 7. Klasse haben schon ein ganz feines Gespür für das, was nicht gut läuft.“ Die Nachricht über die Nichtverlängerung seines Vertrages habe er ohne Begründung am Montag erhalten – schon Tage zuvor habe die Schulleitung die Stelle ausgeschrieben. „Eine Enttäuschung ist da, sicherlich, aber das passt ins Bild der Schule“, bestätigt er durchweg die gesammelten Vorwürfe an die Schulführung.

„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Lösungsvorschläge nicht gut ankommen und von der Schulleitung nicht gewollt sind. Sobald man etwas Kritik übt, wird man rausgeschmissen“, bilanziert Andela, der seit zwei Jahren an der Schule unterrichtet. Es gebe keine Empathie für Schüler und Eltern, „menschliche Werte spielen keine Rolle – das ist ein totaler Widerspruch zum eigenen Leitbild“.

„ Man kann keinen Neuanfang machen mit den selben handelnden Personen. “ Vater eines Waldorfschülers

„Wir haben eigentlich eine Schule zum Wohlfühlen“, sagt Peter K. (Name geändert), doch die 9. Klasse habe das Vertrauen in die Schulführung „vollkommen verloren“. „Wir wollen die Schule eigentlich retten und dass die Kinder eine gute Schulzeit erleben“, macht Felix M. deutlich. „Es ist nötig, dass ein Neuanfang gemacht wird. Aber man kann keinen Neuanfang machen mit den selben handelnden Personen. Die sind unbelehrbar und nicht willens, eine Veränderung herbeizuführen.“ Es sei eine „Clique, die die Schule leitet“, die weder fachlich noch charakterlich für die Führung einer Schule geeignet sei. „Diese Schulführung sollte gehen.“

Andere Eltern wählen schärfere Töne. Melanie T. (Name geändert) spricht von einer „Schulführung wie eine Sekte“. Carola B. (Name geändert) stellt fest, „jeder, der Kritik übt, wird herausgemobbt“. Harte Worte am Ende eines Tages, der mit einem Knall begann – nach langem „Schwelbrand“.