Wanderausstellung zum Wertstoff-Kreislauf

Aus dem Inhalt der Biotonne stellen die Kompostwerke wertvolle gütegesicherte Komposte her, wenn nicht zu viele Störstoffe darin gelandet sind. Was so wichtig ist an diesem Kreislauf, können Besucher und Besucherinnen des Rathauses Everswinkel in den nächsten vier Wochen in einer Wanderausstellung erfahren, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Bis zum 30. September (Freitag) macht die Ausstellung in Everswinkel (Am Magnusplatz 30) Station. Sie gehört zum Angebot der Kampagne #wirfuerbio, an der sich die beiden Kreisgesellschaften AWG und GEG beteiligen. Hierüber können die Kommunen Informationen und Material beziehen – oder zum Beispiel auch die Ausstellung buchen. Übrigens: „Wer sich die Ausstellung anschaut, darf auch gerne gleich einen ,Kein Plastik in die Biotonne‘-Aufkleber für zu Hause mitnehmen“, so Abfallberater Ingo Wißmann von der Gemeinde Everswinkel.