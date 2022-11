Explodierende Energie- und Rohstoffpreise - wie eine Bäckerei in Everswinkel damit umgeht

Sicher, der brutale Vernichtungskrieg Russlands läuft schon seit dem 24. Februar. Auch die wirtschaftlichen Folgen machen sich bereits eine geraume Zeit bemerkbar. Aber den öffentlichkeitswirksamen Ball brachte wohl erst Robert Habeck ins Rollen. „Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erst mal aufhören zu produzieren. Dann sind die nicht insolvent automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen.“ Rechenkünste und Mengenlehre eines Bundeswirtschaftsministers mit Blick auf Blumenläden, Bioläden und Bäckereien zur besten Sendezeit bei „Maischberger“. Und schon war das sehr energieintensive Bäcker-Handwerk in aller Munde. „Wenn uns Herr Habeck schon so deutlich anspricht, dann war das für mich ein gefundenes Fressen, um absolut zu Recht anzusprechen, dass da viele Kosten im Raum stehen, die im Handwerk nicht zwingend handelbar sind“, macht Marc Mundri deutlich. Der Bäckermeister und Betriebswirt der Bäckerei Diepenbrock kann nämlich rechnen. Und er muss es auch. Einen Betrieb wie diesen in diesen Zeiten wirtschaftlich in der Balance zu halten, ist kein Spiel für Laien.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet