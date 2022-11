„Warum hören die auf?“

Die 6-Zylinder haben eine große Fangemeinde. Und die ließ es sich nicht nehmen, das Abschiedskonzert in der Mehrzweckhalle der Waldorfschule zu besuchen.

Noch einmal bewiesen die 6-Zylinder bei ihrem Konzert in der Halle der Waldorfschule, warum sie als Gradmesser für beste A-cappella-Musik gelten. Sie verabschiedeten sich mit dem Auftritt endgültig von der Konzertbühne.

Ganz, ganz voll war es beim 6-Zylinder-Auftritt in der Mehrzweckhalle der Waldorfschule. Nur ganz hinten ein paar Plätze frei. Er freue sich „riesig“ über den gefundenen Ersatztermin, sagte Ronald Fernkorn, Vorsitzender des Kulturkreises Everswinkel, am Samstagabend. Dank und Applaus galt der Waldorfschule und dem Technikteam dafür, überhaupt den Raum für den Ausweichtermin gestellt zu haben.

Warum sie hier seien, wissen die zwei Damen: „Wegen der guten Stimmen“, meint die aktive Chorsängerin aus Everswinkel, und eine ehemalige Sängerin stimmt ihr zu. Sie seien gern zu deren Konzerten gegangen, der letzte Besuch liege aber schon Jahre zurück. Die guten Stimmen – das Quintett hat sie noch.

Jeder zelebriert seine Soli-Rollen, doch geschauspielert wird auch – kein Instrument stört die A-cappella-Formation in ihrer Bewegungsfreiheit. Das nutzen sie wie immer weidlich aus. Köstlich die Parodie von Schlager-Schnulzen-Charmeur Hans B. Klüver, ein Seitenhieb auf entfernte Kollegen der 6-Zylinder. Genussvoll besingen sie den „Frankfurter Kranz“, als Kuchenessen mit Souvlaki präsentiert, oder das persiflierende „Fernando“.

Bewundernswerte Vielfalt

Schon oft haben Kirsten und Mark Döbber ihnen gelauscht; sie schon früh und mehrfach mit ihren Eltern, und Henrik Leidreiter ist „mein Klavierlehrer“ gewesen; er folgte ihnen zum achten Mal seit dem Jahr 2000. Auf ein Dutzend besuchte Konzerte mit den 6-Zylindern komme sie schon, auch mal in der Ferne, in Essen, in der „Kaue“. Die Vielfalt bewundert sie, jeder habe „so einen eigenen Stil“ und immer wieder etwas Neues.

Die 6-Zylinder sind multikulti, da singt der orange-eingefärbte Sänger aus dem nahen Ausland ein Stück mit „Buenos dias“. Gefühlvoll und appellierend kann das Quintett auch „Shower the People“, nämlich mit Liebe, aus der Feder von James Taylor. Dazu passend: Erkundungen des westfälischen Liebeslebens.

Bleibt die Frage zweier Everswinkeler Gäste, von Stefan Kemker und Andre Eikmeier. Die zwei freuten sich nach dem vorangestellten Besuch des schönen kalten Weihnachtsmarktes in Alverskirchen über die warmen Stunden, Kemker und Partnerin hatten die 6-Zylinder noch nie gehört – und nach dem angekündigten Ende „jetzt die Initiative ergriffen“. Eikmeier war wichtig, „dass Everswinkel schon was zu bieten hat“. Kemker fragte sich letztendlich dann: „Warum hören die auf?“, „Ja, stimmt“, meinte Eikmeier etwas verwundert..