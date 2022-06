Den Freudenschrei konnte man vermutlich noch am Kreisverkehr hören. „SOMMERFERIEN“ rief die komplette Schülerschaft der St. Agatha-Grundschule auf das Kommando der kommissarischen Schulleiterin Stefanie Zühlke am Freitagmorgen am Ende der Abschlussfeier. Freude und Wehmut gleichermaßen schwangen in dem Moment mit.

Bye bye Grundschule – hallo Sommerferien: Die Viertklässler der St. Agatha-Grundschule Alverskirchen verabschiedeten sich am Freitagmorgen wegen des Wetters in der Turnhalle von ihrer Schule und den anderen Mitschülern (mehr Bilder in der Online-Galerie).

Für Stefanie Zühlke war es nämlich das letzte „Kommando“. Sie wechselt zum neuen Schuljahr nach Walstedde. „Das ist eine neue Chance für mich“, sagt sie. Auch für die Viertklässler war es der letzte Auftritt an ihrer Schule. „Was für eine Grundschulzeit! Ganz anders, als wir alle es uns gewünscht hätten“, blickte Zühlke bei der wegen des unsicheren Wetters in die Turnhalle verlegten Abschlussfeier zurück. Das Corona-Virus hatte zuvor niemand auf dem Schirm, „wir wurden in völlig unbekannte Situationen geworfen“. Lockdown, Home-Schooling, Videokonferenzen, Tests mit Stäbchen und Lolli, Masken sowie der mehrfache Wechsel von Präsenz und lernen zu Hause – eine Zeit, die viel abverlangt habe. Aber Zühlke zog auch das Positive daraus: „So eine Zeit schweißt ja auch irgendwie zusammen.“ Und sie versprach den Schulabgängern für ihren weiteren Weg „spannende, aufregende, bereichernde Momente“ und empfahl Schülern wie Eltern: „Also genießt Ihr alles, genießen Sie alles, was kommt – denn das ist es, was wir ,das Leben‘ nennen.“

27 Viertklässler verabschiedete sie zusammen mit Klassenlehrerin Karin Piendl sowie dem Kollegium. Die stolzen Eltern im Hintergrund verfolgten die Übergabe der Zeugnisse und zuvor das bunte Programm, bei dem die Erst- und Zweitklässler musikalische Einlagen boten, die Drittklässler ihren scheidenden Mitschülern kleine gebastelte Pappfiguren sowie zu Papier gebrachte Sprüche mitgaben und die Viertklässler selbst zwei Darbietungen präsentierten. Mit „Ich bin ich“ (This is me) aus dem Musical „The Greatest Showman) setzten sie ein persönliches Ausrufezeichen hinter ihre Grundschulzeit und dankten ihrer Klassenlehrerin jeweils mit einer Blume.

63 Viertklässler waren es in Everswinkel, die ihrer Grundschule ein letztes Mal zuwinkten. Endlich war auch hier wieder eine richtige Abschiedsfeier nach zwei Jahren Stillhalten möglich. Nach dem Gottesdienst „flanierten“ die Schülerinnen und Schüler wie seinerzeit an ihrem ersten Schultag durch ein buntes Spalier, das ihre Mitschüler und die Lehrkräfte mit farbigen Tüchern bildeten. Konrektor Christoph Seliger begrüßte Schülerschaft und Eltern in der Festhalle, wo die Klasse 2b sowie die vierten Klassen mit Tänzen und Liedern für ein fröhliches Abschiedsprogramm sorgten.

Seliger blickte kurz auf die Schulzeit zurück, dankte insbesondere den Klassenlehrerinnen Nicole Sander, Kathrin Wick und Stephanie Laumann für ihr Engagement und gab dann die Bühne frei für einen gemeinsamen Tanz aller Viertklässler. Mit einer Rose in den Händen – überreicht von ihren Lehrerinnen – liefen sie in eine (hoffentlich) unbeschwerte Sommerferienzeit, an deren Ende der Schritt in ein neues Lebenskapitel steht.