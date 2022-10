Wassertemperatur im Vitus-Bad wird gesenkt

Auch das Vitus-Bad reagiert auf den Aufruf der Bundesregierung, in diesen Krisenzeiten Energie zu sparen. Ab dem 17. Oktober wird unter anderem das Außenbecken wochentags geschlossen bleiben.

Maßnahme in der Energiekrise

Das Vitus-Bad ist einer der größten Gasverbraucher in Everswinkel. Die Bundesregierung hat alle Verbraucher – vom Privathaushalt über Industrie- und Gewerbebetriebe bis zu öffentlichen Einrichtungen – aufgerufen, so viel Gas wie möglich einzusparen, damit Deutschland in dieser Krisenzeit über den Winter kommt.

Auch das Vitus-Bad leistet seinen Beitrag. Bisher ist die Wassertemperatur im Mehrzweckbecken um ein Grad Celsius gesenkt worden. Nach den Herbstferien – also ab 17. Oktober – wird das Außenbecken von montags bis freitags geschlossen bleiben. Samstags, sonntags und an Feiertagen wird der Zugang durch die Schleuse nach außen nur noch geöffnet, wenn die Außentemperatur über zehn Grad Celsius beträgt. Das Vitus-Bad Team bittet für diese Maßnahme im Rahmen der Alarmstufe Gas um Verständnis.