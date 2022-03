Wechsel auf der Kommandobrücke

„Wir haben immer gemerkt, mit wie viel Herzblut und Leidenschaft Du Dich für unseren Verein engagiert hast“, dankte ihr Stephan Osthues als Kommandeur der Ehrengarde im Rahmen der Generalversammlung im Wiebusch-Treff. „Es waren schöne Zeiten und es hat uns super viel Spaß mit Dir gemacht.“ Zum Abschied gab es eine Bildercollage, Blumen und einen virtuellen Foto-Rückblick.

Zur neuen Kommandeurin der Damengarde wurde die bisherige Zugführerin Mara Dorgeist befördert. Deren Funktion übernimmt Rena Hustert. Beide durften sich wie Heiko Liermann als Sprecher der Damen- und Ehrengarde über einstimmige Wahlergebnisse freuen. Turnusgemäß nicht zur Wahl standen Ehrengardenkommandeur Stephan Osthues und Zugführer Maurice Krummacher.

Hampelmannkönig Tobias Povel begrüßte die neuen Damengardistinnen Emma Kohlstädde, Sarah Bütfering und Maja Freimuth (v.r.). Foto: Stephan Ohlmeier

„Schön, dass Ihr mit uns Schützenfest feiern wollt“, freute sich Heiko Liermann über die Neueintritte von Emma Kohlstädde, Sarah Bütfering und Maja Freimuth. Wer bis zum Schützen- und Heimatfest mindestens 16 Jahre alt ist und sich der Damen- und Ehrengarde anschließen wolle, könne sich gerne bei ihm melden.

Angesichts der Corona-Zwangspause fiel der Jahresbericht kurz aus. „Alle Veranstaltungen mussten leider ausfallen“, bedauerte Liermann. Dafür wolle man in diesem Jahr vom 20. bis 22. August endlich wieder gemeinsam Schützenfest feiern. Zuvor ständen am 23. April um 20 Uhr die Generalversammlung des Schützen- und Heimatvereins im Saal Bütfering, am 23. Juli das Üben der Damen- und Ehrengarde bei Schützenkönig Stephan Wiggeringloh und am 14. August das Üben aller Formationen an.

Noch keinen Termin konnte Liermann für den Ausflug der Damen- und Ehrengarde nennen: „Wir wollen aber endlich wieder eine schöne Tour zusammen machen.“ Zudem lägen den Garden Einladungen zu Jubiläen von befreundeten Schützenvereinen aus der Region vor. Ob man diese annehme, müsse kurzfristig beraten werden. Zur geselligen Atmosphäre trug am Freitag bei, dass es während der Versammlung Freibier gab und es sich auch Hampelmannkönig Tobias Povel nicht nehmen ließ, eine Runde zu spendieren.