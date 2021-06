Wechsel im Landjugend-Vorstand

Die Katholische Landjugendbewegung Everswinkel hat sich kürzlich zu ihrer jährlichen Generalversammlung zusammengefunden. Rund 40 Mitglieder trafen sich in geselliger Runde im Gasthof Arning. Hauptpunkt der Versammlung war die Neuwahl des Vorstandes.

Da sich Lisa Tresp nach drei Jahren geleisteter Vorstandsarbeit dazu entschlossen hatte, ihr Amt als Vorsitzende abzugeben, stand dieser Posten als erster zur Wahl. Kim-Sophie Lindart übernimmt nun ihren Platz und leitet somit gemeinsam mit Andre Markfort, der in seinem Amt bestätigt wurde, die Everswinkeler Landjugend. Da Lindart von der stellvertretenden Vorsitzenden zur Vorsitzenden aufstieg, stand so das Amt der Stellvertreterin zur Wahl. Hier konnte sich Mareen Buntenkötter durchsetzen. Christopher Webbeler wurde in seinem Amt als stellvertretender Vorsitzender bestätigt. Nach drei Jahren als Kassierer verließ Arno Schulze-Tertilt den Vorstand, und für diese Position wurde Tobias Wessel-Terharn gewählt. Anne Schulze-Terharn wurde in ihrem Amt als Kassiererin bestätigt. Als Schriftführer fungieren weiterhin Marvin Stetzkamp und Lina Drees. Sarah Wessel-Terharn wurde einstimmig zur Sportwartin gewählt und füllt nun mit Lucas Biermann dieses Amt aus. Als letzter Wahlgang standen die Wahlen der Beisitzerposten auf dem Programm: Durchsetzen konnten sich Robin Rolling wie schon im vergangenen Jahr sowie auch Kristin Böhmer und Lucas Eikelmann. Zu den Kassenprüfern wurden Jan Wessel-Terharn und Marcel Schulze-Terharn ernannt.

Zum Auftakt der Versammlung hatte es die Jahresberichte der Schriftführer, der Kassierer und der Blau-Weißen-Funken bzw. der Fahnenschlag-Gruppe gegeben. Diese Berichte wurden mit einer Dia-Show humorvoll untermalt, und sie ließen so das Jahr 2019 noch einmal Revue passieren. „Die Landjugend blickt auf ein tolles Jahr 2019 zurück, das vor allem durch sportliche Aktivitäten wie unserem eigenen Fußballturnier, aber auch durch Aktionen wie Kartfahren oder der äußerst beliebten X-Mas Party den Mitgliedern in Erinnerung bleiben wird“, lautet das Fazit.

Kim-Sophie Lindart bedankte sich im Namen des neuen Vorstands bei den ehemaligen Vorstandsmitgliedern für deren tatkräftige Unterstützung und übergab an jeden noch ein kleines Dankeschön. Besonderen Dank sprach sie auch an Bernd Henrichs aus, der den Vorstand mit viel Elan und guten Ideen unterstützt und vor allem seine große Erfahrung in die Vereinsarbeit mit einbringt.

Um potenzielle Neumitglieder über die Gemeinschaft und deren Aktivitäten zu informieren, lädt die KLJB am 5. März zu einem Info-Abend um 19.30 Uhr ins Pfarrheim ein. Am 7. März findet die Neuaufnahme in Form einer Messe um 19 Uhr in der Johannes-Kirche statt.