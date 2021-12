Weihnachten in den drei Kirchen

Die Kirchengemeinden laden zu den Festtagen zu folgenden besonderen Gottesdiensten und Krippenfeiern ein. Dabei stand die Gestaltung im Zeichen der Corona-Schutzmaßnahmen.

St.-Magnus-Kirche:

Die Krippenfeier am 24. Dezember findet um 15 Uhr in der St.-Magnus-Kirche statt. Sie wird am Heiligabend für Kinder im Vorschulalter bis zur zweiten Grundschulklasse gestaltet. Der große Weihnachtsbaum in der Kirche soll in diesem Jahr von großen und kleinen Besuchern und Besucherinnen geschmückt werden. Die Erstkommunionkinder haben dafür Sterne gebastelt.

Die Erstkommunionkinder haben daher auf die Sterne geschrieben, wofür sie dankbar sind. So sind auch alle anderen eingeladen, ihre Dankbarkeit auf diesem Stern auszudrücken und diesen an den Weihnachtsbaum zu hängen. Der Familiengottesdienst um 17 Uhr ist als Eucharistiefeier für Kinder ab dem Grundschulalter vorbereitet worden, der Kinderchor St. Magnus führt das „Krippenspiel vom Weihnachtslicht“ auf. Die Christmette in der St.-Magnus-Kirche ist um 22 Uhr.

Am 1. Weihnachtstag, dem Hochfest der Geburt des Herrn, ist in der St. Magnus-Kirche um 11 Uhr ein Festhochamt. Aufgrund der pandemischen Lage wird es auch in diesem Jahr keine Streichermesse vom Pfarrcäcilienchor geben.

Um 11 Uhr ist am 2. Weihnachtstag eine feierliche Eucharistiefeier.

Silvester ist in der St.-Magnus-Kirche um 18 Uhr eine Eucharistiefeier zum Jahreswechsel. Am Hochfest der Gottesmutter Maria (Neujahr) ist der Gottesdienst um 11 Uhr.

Johannes-Kirche:

Für Familien mit Kindern wird an Heiligabend im Zeitraum von 11 bis 16 Uhr ein ökumenischer Weihnachtsspaziergang angeboten. Start ist zu jeder vollen und halben Stunde in der Johanneskirche. Dort wird ein Krippenspiel-Video gezeigt, in dem Kinder die Weihnachtsgeschichte spielen. Anschließend machen sich die Familien auf den Weg.

Die Christvesper wird gehalten von Pfarrer Manfred Schleisiek und ist um 17.30 Uhr vor der Johannes-Kirche. Die Christmette wurde im Vorfeld aufgezeichnet und ist auf der Homepage der Kirchengemeinde unter www.ek-ef. abrufbar.

Am ersten Weihnachtstag ist in der Johanneskirche kein Gottesdienst. Es gibt einen Gottesdienst mit Abendmahl um 11 Uhr in der Freckenhorster Pauluskirche.

Am zweiten Weihnachtstag ist in der Johanneskirche um 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl. Es predigt Pfarrer Stefan Döhner. Der Jahresabschlussgottesdienst mit Pfarrerin Renate Schleisiek ist am Silvestertag um 18 Uhr in der Johanneskirche.

St.-Agatha-Kirche:

An Heiligabend findet um 15.30 Uhr eine Krippenfeier für Kinder auf dem St.-Agatha-Kirchplatz statt. Im Mittelpunkt der Krippenfeier steht die Herbergssuche. Die Wortgottesfeier richtet sich besonders an Familien mit Kindern. Die Christmette in der St.-Agatha-Kirche beginnt um 22 Uhr.

Am 1. Weihnachtstag, dem Hochfest der Geburt des Herrn, ist um 8 Uhr und um 9.30 Uhr das Festhochamt in der St.-Agatha-Kirche. Um 9.30 Uhr ist am 2. Weihnachtstag in der St.-Agatha-Kirche eine feierliche Eucharistiefeier.

Am Hochfest der Gottesmutter Maria (Neujahr) ist der Gottesdienste um 9.30 Uhr in der St.-Agatha-Kirche.