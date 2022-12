Weihnachtliche Bräuche vorgestellt

Andrea Hinse erklärte an dem Adventsnachmittag verschiedene Bräuche zur Advents- und Weihnachtszeit.

Nach der Begrüßung durch Gaby Höft erläuterte Pastoralreferentin Andrea Hinse Erläuterungen einige hiesige Bräuche der Advents- und Weihnachtszeit. So gehe das Aufstellen des Weihnachtsbaumes eher auf einen heidnischen Brauch zurück. Zur Wintersonnenwende wurde „Grün“ als Symbol für Hoffnung und Beständigkeit ins Haus geholt, während die roten Kugeln für die Liebe Gottes stehen.

Hinse berichtete auch über die Tradition zum Aufstellen eines geputzten Schuhs am Abend vor dem Nikolaustag. Interessiert hörten die Gäste zu und stellten viele Gemeinsamkeiten zum orthodoxen Glauben fest, dem ein Großteil angehört. Ein wesentlicher Unterschied bestehe allerdings darin, dass die orthodoxen Kirchen ihre Kirchentage nach dem älteren julianischen Kalender berechnen, so dass sie Christi Geburt am 6. und 7. Januar feiern.

Bis zum Eintreffen des Nikolauses wurden bei musikalischer Begleitung von Eberhard Kunhenn Weihnachtslieder gesungen, die Kinder konnten Weihnachtsmotive basteln. Der Nikolaus alias Bernhard Zimmermann wusste auch über „seine“ Geschichte und seine heutigen Aufgaben zu berichten. Zum Abschluss erhielten alle Gäste einen Stutenkerl. Mit einer spontanen Ansprache bedankte sich ein aus der Ukraine Geflüchteter für die Veranstaltung und die gute Aufnahme in Everswinkel.