Weihnachtsfreude für Kinder in Rumänien

So sah es in den vergangenen Jahren stets am Sammeltag aus, wenn KFD und Frauenhilfe die Spendenpäckchen für den Weitertransport zur „Aktion Kleiner Prinz“ entgegengenommen haben.

Die „Aktion Kleiner Prinz“ startet den nun schon traditionellen Transport mit Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder nach Rumänien. Durch den ständigen Kontakt der „Aktion Kleiner Prinz“ mit vor Ort ansässigen Hilfsorganisationen und karitativen Einrichtungen kann auf diesem Wege bereits seit vielen Jahren benachteiligten Kindern und ihren Familien eine kleine Freude zum Weihnachtsfest bereitet werden. Daran möchten sich auch die Katholische Frauengemeinschaft und die Evangelische Frauenhilfe beteiligen.

Somit besteht auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, Päckchen in Everswinkel abzugeben, die dann nach Warendorf transportiert werden. Abgabetermin ist bereits am 15. November (Dienstag) in der Zeit von 16 bis 18 Uhr im Pfarrheim (Nordstraße 19).

Päckchen sollten einheitliche Größe haben

Wer Päckchen spenden möchte, sollte beachten, dass sie an einzelne Kinder verteilt werden. In einheitlicher Größe, passend wäre ein Schuhkarton, sind sie besser zu transportieren und – nicht zuletzt aus zollrechtlichen Gründen – sollten sie in etwa auch inhaltlich möglichst gleichwertig sein, damit kein Kind enttäuscht ist, teilen die Organisatorinnen mit. In diesem Jahr sind auch kleine Corona-Schutzmasken für Schulkinder erwünscht.

Nähere Informationen auf Handzetteln

Nähere Informationen sind den Handzetteln zu entnehmen, die unter anderem in den Apotheken, den Geldinstituten, im Rathaus sowie in den Kirchen ausliegen. Als Ansprechpartnerinnen stehen Annemarie Korf (65633) und Christiane Kösters (9615) zur Verfügung. Wer kein Päckchen packen möchte, kann sich mit einer Spende im Pfarrbüro oder bei der Kollekte in der monatlichen Gemeinschaftsmesse der KFD am 9. November an der Aktion beteiligen. Die Evangelische Frauenhilfe und die KFD hoffen, dass möglichst viele Everswinkeler Bürger bei dieser Aktion mitmachten, um bedürftigen Kindern in Rumänien eine Freude zu machen.