Weihnachtsgeschichte anno 2022

Ihr Haus kennt wohl mittlerweile jeder in Everswinkel. Es ist auch nicht zu übersehen. Zumindest nicht in der Advents- und Weihnachtszeit. Denn dann sorgen Andy und Bernie Wübken für einen Lichter- und Deko-Zauber ganz nach amerikanischem Vorbild, der zum Hingucker wird. Kinder pilgern in Scharen zu dem Haus. Zumal es dort dann auch noch süße Geschenke zum Nikolaus gibt. In diesem Jahr verbinden Andy und Bernie Wübken ihr Engagement mit einer Spendenaktion, um krebskranken Kindern zu helfen.

Es gibt Leute, die sind bekannt wie ein „bunter Hund“. Andy und Bernie Wübken sind bekannt wie das „bunte Haus“. Ihr Domizil in der Wibbeltstraße ist nämlich in der Vorweihnachtszeit zu einer leuchtenden Pilgerstätte geworden. Die immer wieder veränderte und erweiterte Weihnachtsbeleuchtung, die einen Hauch des amerikanischen Deko-Traums ins Vitus-Dorf bringt, hat in den Jahren einen gewissen Kultstatus erlangt. „Wir machen das, seitdem wir hier wohnen. Es müsste das 18. Jahr sein“, sagt Andy Wübken nicht ohne Stolz. Dass sein Vater Halb-Amerikaner ist, erklärt vielleicht schon einen Teil der glitzernden Deko-Leidenschaft, die so typisch für die Vereinigten Staaten erscheint und auch schon in einigen weihnachtlichen Hollywood-Klassikern nachhaltig in Szene gesetzt wurde.

Klar, dass sich Andy Wübken und sein Ehepartner Bernie Wübken schon selbst ein Bild davon gemacht haben. Drei Mal sind sie in den vergangenen Jahren über den großen Teich geflogen. Destination New York, dazu Pennsylvania, Pittsburgh, wo noch Verwandtschaft lebt. Im vergangenen Jahr verbrachten sie Weihnachten und Silvester am Big Apple. Die beiden Everswinkeler waren gerade in New York gelandet, hatten noch nicht mal im Hotel eingecheckt, da steuerten schon direkt den größten Weihnachtsladen der City an. 20 000 Quadratmeter bunte Christmas-Träume. „Da haben wir immer jedes Mal fast einen Koffer mit Dekomaterial auf dem Rückflug“, lacht Andy Wübken. Davon wird man das eine oder andere Teil in Kürze an der Wibbeltstraße bewundern können.

„ »In einer Zeit, in der vieles nicht stattfindet, möchte ich den Kindern nicht das Leuchten in den Augen nehmen.« “ Andy Wübken

Am Montag gehen dort wieder die Lichter an. „Der Totensonntag ist für mich heilig“, betont Andy Wübken, danach kann’s losgehen. „Jedes Jahr ist es ein anderes Bild vorne. Es gibt Leute, die klingeln schon vorher und fragen, wann die Lichter wieder an sind.“ Kein Zweifel, die Fan-Gemeinde wächst. Vor allem bei den Kindern. Strahlende Kinderaugen sind für das nicht ganz billige Lichterspiel der Lohn. Nachdem die Meldungen vom Energiesparen die Schlagzeilen eroberten, gab’s natürlich gleich Nachfragen. „Das Telefon lief heiß, und die Leute fragten, ,macht Ihr wieder was‘?“ Klar machen sie was. Andy Wübken steht auf dem Standpunkt, „so lange ich meinen Strom bezahle“, und wenn die Regierenden auch noch Frankreich für den Notfall Strom anbieten, muss das möglich sein. Das strahlende Haus ist ein Anlaufpunkt für Kinder. „In einer Zeit, in der vieles nicht stattfindet, möchte ich den Kindern nicht das Leuchten in den Augen nehmen“, betont Andy Wübken. „Wir haben dieses Jahr alles auf LED umgestellt“, fügt Bernie Wübken hinzu.

Im vergangenen Jahr war’s richtig lebhaft. Nachdem der Weihnachtsmarkt wegen der Pandemie abgesagt worden war, hatten beide gerade mal 14 Tage Zeit, um ihre Idee vorzubereiten. „Wir haben selbst 200 Weihnachts-Mischbeutel eingekauft aus eigener Tasche“, blickt Andy Wübken zurück. Die Resonanz war riesig. 197 Kinder waren da. Im Nachgang gab’s reichlich Lob und Dank. Ein Kind schrieb in einem Brief an den Nikolaus, „schön, dass Du für uns da warst“. Eltern fragten, ob sie vielleicht spenden könnten, aber es gab keine Spendenbox. In diesem Jahr schon.

„ »Wir haben uns gesagt, in diesem Jahr machen wir es für den guten Zweck.« “ Andy Wübken

„Die Aktion im vergangenen Jahr kam sehr gut an. Wir haben uns gesagt, in diesem Jahr machen wir es für den guten Zweck.“ Wenn die Wübkens am 4. Dezember in der Wibbeltstraße 4b vors blinkende Weihnachtshaus treten und zusammen mit zehn helfenden Elfen die Kinder ab 16 Uhr begrüßen, wird gleich doppelt Freude geschenkt. Zunächst den Kindern vor Ort mit einem liebevoll zusammengestellten Geschenk. „Wir haben 400 Weihnachtsbeutel gepackt“, und verteilt wird, solange der Vorrat reicht. Die andere Freude reicht nach Münster. Die in einer Box gesammelten Spenden sowie die Gelder der von Wübkens parallel gestarteten Weihnachts-Spendenaktion sollen an die Kinderkrebshilfe Münster gehen, weil das Geld dort direkt eins zu eins ohne jegliche Verwaltungskosten bei den Kindern ankommt. Am 6. November wollen die beiden Everswinkeler als Nikolaus und Begleiter die Station der Uni-Klinik besuchen, Kindern wie auch dem Pflegepersonal eine Freude bereiten und das Geld überreichen.

Kinder erfreuen, helfen, Freude schenken – das ist das Ziel von Andy und Bernie Wübken, die weder Kosten noch Mühen dafür scheuen. Unterstützung fürs Projekt erhalten sie diesmal vom Schützenverein Alverskirchen, der seine vierstellige Einnahme vom Garagen-Flohmarkt spendete sowie unter anderem von den Möhnen, vom Vitusgrill, der Sertürner-Apotheke, Lemmermann Transporte, Hof Schulze Umgrove, Speditionsagentur.de, Edeka Strohbücker, Landschaftsbau Schulze Umgrove, ARE Baustoffhandel sowie einigen auswärtigen Sponsoren. Eine Weihnachtsgeschichte im Jahr 2022.