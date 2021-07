„Wendejacken“ hoffen auf bessere Zeiten

„Wendejacken“ – so nennt sich ein organisierter Freundeskreis aus den Reihen des Bürgerschützen- und Heimatvereins Everswinkel (BSHV). Die Mitglieder trafen sich nun kürzlich in der Gaststätte Bücher in Raestrup, um die eigene Generalversammlung durchzuführen.

„Wendejacken“ – so nennt sich ein organisierter Freundeskreis aus den Reihen des Bürgerschützen- und Heimatvereins Everswinkel (BSHV). Die Mitglieder trafen sich nun kürzlich in der Gaststätte Bücher in Raestrup, um die eigene Generalversammlung durchzuführen. Manfred Schlarmann, Sprecher der Gruppe, begrüßte die Mitglieder erfreut nach einer langen Phase der Abstinenz.

Da seit Monaten keine Aktivitäten zu verzeichnen waren, wurden in der Tagesordnung der Rückblick, der Kassenbericht und die Wahlen schnell von ihm abgehakt, um dann einen Ausblick auf die nächste Zeit zu wagen.

Mit dem Aufruf, beim bevorstehenden Jubiläum des BSHV die Unterstützung in voller Mannstärke zuzusagen, wurden die Aktivitäten 2022 kurz angerissen. Mit dem Verweis auf die bevorstehende Generalversammlung des Gesamtvereins am nächsten Freitag, 23. Juli, wollte er auf die zu erwartenden Themen nicht groß eingehen. Der zwischenzeitliche Besuch des BSHV-Vorsitzenden Berthold Buntenkötter in der Versammlung ließ schon einige Aktivitäten erkennen.

Schlarmann konnte sodann schnell auf ein internes Vogelschießen unter der Organisation und Regie vom Ehrenmitglied des Bürgerschützen- und Heimatvereins, Franz-Josef Rutsch, überleiten. In der geselligen Veranstaltung setzte sich Rutsch selbst mit dem treffsicheren Schuss durch und wurde von Manfred Schlarmann mit einem Wanderpokal und einem Orden ausgezeichnet. In der Hoffnung, 2022 wieder ein Schützenfest feiern zu können, bedankte sich Schlarmann bei allen Beteiligten. Die insgesamt unterhaltsame Sitzung wurde durch die gewohnt guten Speisen und Getränke im Hause Büscher auch für den Gaumen bestens abgerundet.