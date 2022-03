Wenn Frösche mit Piraten tanzen

Wilde Tiere, Prinzessinnen, Superhelden, Bauernhoftiere und beeindruckende Zirkusdarsteller: In der Kita St. Agatha in Alverskirchen tummelten sich am Donnerstag zahlreiche fröhliche und bunte kleine Geschöpfe – nach zwei Jahren Pause, konnte nämlich endlich wieder Karneval gefeiert werden.

Aufgeregt und voller Vorfreude betraten die jungen Karnevalisten am Donnerstagmorgen ihre bunt geschmückten Gruppenräume. Jede Gruppe hatte sich für die fröhlichen Feierlichkeiten ihr eigenes Motto ausgedacht.

Die „Teddygruppe“ Foto: Karina Linnemann

In der Sonnenscheingruppe tummelten sich deshalb ganz besonders viele Prinzessinnen und Superhelden, in der Teddygruppe hatten sich die Kinder für das Motto Bauernhof entschieden, die Mäusegruppe ähnelte einem Dschungel, in dem wilde Tiere Unterschlupf fanden, und die Kleinsten aus dem Schwalbennest veranstalteten ihren eigenen kleinen Zirkus.

Die Gruppe „Schwalbennest“ Foto: Karina Linnemann

Für viele Kinder war es die erste Karnevalsfeier in ihrer Kita. Deshalb legten sich die Erzieher ganz besonders ins Zeug. Im Bewegungsraum gab es eine kleine Disco, in der die kleinen Frösche, Piraten, Prinzessinnen, Tiger und Co. tanzen konnten. Erzieherin Clara Arnemann verteilte leckere Süßigkeiten an die Karnevalisten und lustige Spiele brachten die jungen Narren in Stimmung. Natürlich durfte auch der passende Festschmaus nicht fehlen. Die Eltern der Kita-Kinder sorgten dafür, dass das Buffet in jeder einzelnen Gruppen keine Wünsche übrig ließ.

Die Mäusegruppe Foto: Karina Linnemann

Dass es in der Kita in diesem Jahr vier kleine Karnevalsfeiern statt einer großen gab, hat niemanden so richtig gestört. „In den Jahren vor Corona haben wir immer alle gemeinsam gefeiert, jetzt hat jede Gruppe für ihr eigenes Fest gesorgt. So konnten wir aber endlich wieder Karneval feiern“, berichtet Sylvia Stasch, Leiterin der katholischen Kindertageseinrichtung.