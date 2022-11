Wer wird der neue Würfel-König?

Die Fans des Würfelspiels freuen sich schon jetzt: Endlich dürfen die Würfel wieder fallen, wie sie lustig sind unter der Devise „Schocken heißt das Spiel“. Nach der Pandemie-Zwangspause geht es am Samstag in der Gaststätte Diepenbrock wieder los. Der Meister dieses Spiel wird gesucht. Auch Kurzentschlossene können noch teilnehmen.

Zur mittlerweile 8. Auflage des Everswinkeler Schock-Turniers laden die „Blues Bowling Brothers“ an diesem Samstag (19. November) in die Gaststätte Diepenbrock ein. Ab 17 Uhr werden alle Würfelbegeisterten per Losverfahren an die verschiedenen Tische verteilt, und dann gilt es wieder den ganzen Abend lang: „Schocken heißt das Spiel.“

Als erster Preis wird in diesem Jahr ein 30-Euro-Verzehrgutschein für den Gasthof Diepenbrock ausgewürfelt, zudem winkt dem Sieger sein persönliches „Königsschild“ auf dem 60 Zentimeter hohen Wanderpokal. Auch der „Schock-Out“-Meister – sprich die Person mit der am meisten im Turnier geworfenen Kombination 1-1-1 – wird mit einem Wanderpokal geehrt.

Ehrung mit Wanderpokal

„Nach mehr als zwei Jahren Zwangspause freuen wir uns, endlich wieder die Würfel sprechen lassen zu können“, erklärt Kegelvater und Organisator Michael Brochtrup.

Erstmals findet das Turnier im Kneipenbereich der Gaststätte Diepenbrock statt. Für ausreichend Getränke und gute Laune haben Philipp Diepenbrock und sein Team gesorgt.

Auch Beobachter sind gern zum Turnier gesehen.

Wer nicht würfeln will, ist trotzdem ein gerngesehener Gast, denn an den einzelnen Tischen gibt es auch für geneigte Beobachter jede Menge Spaß, und natürlich sind ausreichende Verköstigungen garantiert.

Vorherige Anmeldungen sind sinnvoll, da das Starterfeld auf 30 Teilnehmer begrenzt ist (Anmeldungen unter 01 72/5 34 26 57). Aber auch über kurzentschlossene Würfler freuen sich die Organisatoren. Die Startgebühr beträgt fünf Euro.