Werbe-Tag für den Handball-Sport

Großes Event am Samstag in der Kehlbachhalle

Everswinkel

Nach den vielen Monaten des Corona-bedingten Handball-Verzichts wird sich nun beim SC DJK Everswinkel wieder alles um den beliebten Handball-Sport drehen. „Wir wollen die Leute wieder in die Halle locken“, freut sich Timo Soszynski, Mitglied des Organisationskomitees. Los geht es mit dem „Tag des Handballs“ in und an der Kehlbachhalle am Samstag, 31. Juli, um 15 Uhr. Das Highlight der Veranstaltung wird das Benefizspiel zwischen dem SC DJK Everswinkel und der Ahlener SG sein.