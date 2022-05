Wertschöpfung in unmittelbarer Nähe

Die Landwirtschaft befindet sich im stetem Wandel. Darüber und über die Herausforderungen und Zukunftsstrategien tauschten sich Vertreter der Everswinkeler FDP zusammen mit dem FDP-Kreisvorsitzenden und Landtagskandidaten Markus Diekhoff sowie Klemens und Julian Heitmann während eines Besuchs auf dem Hof aus.

Die traditionelle Landwirtschaft der Familie Heitmann (Hof Deiters) lässt sich bis ins Jahr 1100 zurückverfolgen. Der Familienbetrieb betreibt neben Ackerbau auch Mastschweinehaltung, hat sich aber vor dem Hintergrund des technischen Fortschritts und der sich daraus ergebenen Möglichkeiten zusätzlich mit der Errichtung einer Biogas-Anlage neu aufgestellt. Mit ihr werden Strom und Wärme erzeugt, die unter anderem mit Gülle und Mist, aber auch mit Maissilage und anderen Feldfrüchten betrieben wird. „Ökologisch wertvoll, innovativ und fortschrittlich“, heißt es dazu in einer Pressenotiz.

Ein riesiger Berg an Hackschnitzeln

Der riesige Berg an Holz-Hackschnitzeln fiel den Besuchern sofort ins Auge. Man habe 2006 mit der Trocknung von Hackschnitzeln an der Anlage begonnen, so Julian Heitmann. Mittlerweile werden diese oder auch Kaminholz direkt ab Hof an jedermann verkauft. Für die Herstellung der Hackschnitzel nutzt man unter anderem Straßenbegleitgrün und Waldrestholz, das aus der unmittelbaren Nähe stammt. „So bleibt kein Geld an den Rädern durch lange Transportwege kleben, und die Umwelt wird durch die kurzen Wege zusätzlich geschont. Die Wertschöpfung findet in unmittelbarer Nähe statt“, beschreibt Klemens Heitmann die Ressourcennutzung.

Die Lösung der Energiewende

Die Lösung der Energiewende also statt Gas aus Russland lieber Gas, Strom und Wärme vom Bauern nebenan? Nicht nur, ist man sich einig. Auch der Ausbau von Windkraft-Anlagen und Photovoltaik trage zur umweltgerechten Energiewende bei. Daneben sei das Potenzial von Biogas-Anlagen auf jeden Fall vorhanden, und man könnte schneller nachrüsten, wenn die bürokratischen Hürden nicht so hoch wären, sind sich Heitmanns sicher. „Gerade bei der derzeit angespannten Lage muss es doch ein Bestreben geben, möglichst zeitnah die Weichen zu stellen, um zukunftsorientiert und sicher die Haushalte mit inländischem Strom, Wärme oder Gas zu versorgen“, resümiert Julian Heitmann.

Aktuell beschäftige man sich zusammen mit den GWE um die Wärmeleitung ins Baugebiet Bergkamp III. „Zusätzlich wäre Bergkamp II eine gute Option, um fossile Energieträger mit einer zusätzlichen Hackschnitzelheizung zu versorgen. Schwierig ist es aber schon im Vorfeld, ein Planungsbüro zu finden, das eine Bebauungsplan-Änderung begleiten könnte, um zumindest die Planungen für eine Erweiterung der Wärmeversorgung in Angriff zu nehmen“ beschreibt Klemens Heitmann das Dilemma. Die Energiewende ist eingeleitet, die Flächenkonkurrenz groß, denn neben Strom, Wärme und Gas aus nachwachsenden Rohstoffen spielt auch die Versorgung von Mensch und Tier mit inländischen Erzeugnissen wieder eine größere Rolle. Beim Sprecher der FDP-Landtagsfraktion in den Bereichen Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Jagd, Diekhoff, stößt die Familie auf offene Ohren, um den Bürokratieabbau voranzutreiben.