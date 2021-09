Wertvoller Beitrag zum Klimaschutz

Beide Landwirte erläuterten den Besuchern die vorhandene Biogas- und Holzhäckselanlage und die ge-planten Erweiterungen für die Wärmeerzeugung für den Bereich des neuen Baugebiets Bergkamp III. Im Zentrum wird die bereits bestehende Biogasanlage stehen, die schon heute Strom und Wärme aus Biomasse erzeugt; davon besteht mittlerweile 50 Prozent aus Gülle. Die entstehende Wärme werde genutzt, um damit Holzhackschnitzel so weit zu trocknen, dass diese in Heizkesseln zur Wärmeproduktion effizient eingesetzt werden können, erläuterten die beiden Landwirte. Noch finde diese Verbrennung hauptsächlich in Anlagen der benachbarten Kommunen statt. Geplant sei für das neue Baugebiet ein Heizkessel am Rande der Biogasanlage, dessen erzeugte Wärme durch isolierte Wärmeleitungen in den 1,8 Kilometer entfernten Bereich Bergkamp transportiert werde.

„Über Jahre hat die lokale SPD ergebnislos Anträge zum Einsatz regenerativer Energien vor Ort gestellt. Eine solche Anlage für die Nahwärmeversorgung wäre ein wertvoller und wichtiger Beitrag zum Klimaschutz in unserer Gemeinde“, hofft der Everswinkeler SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Wilfried Hamann auf die Realisierung. Zwar gebe es viele positive Signale zu den Planungen, aber noch seien nicht alle Hürden überwunden. Daldrup sicherte zu, den Einsatz regenerativer Energien in Everswinkel zu unterstützen, heißt es abschließend in der Pressemeldung des SPD-Ortsvereins.