Wichtiger Blick in die Haushalte

Einmal mehr werden in diesem Jahr im Rahmen des Mikrozensus wieder Tausende Privathaushalte in Nordrhein-Westfalen vom Statistischen Landesamt befragt. Auch in der Vitus-Gemeinde werden dazu ausgewählte Haushalte kontaktiert. Diese Befragung soll Antworten auf von der Politik, der Wissenschaft und den Medien häufig gestellte Fragen geben. Dabei geht‘s um Lebensbedingungen, die Bildungs- und Erwerbssituation der Bevölkerung, um Familien und mehr.

Einige Haushalte in Everswinkel und Alverskirchen werden in diesem Jahr vom Statistischen Landesamt kontaktiert und im Rahmen des Mikrozensus befragt. Die Daten dienen als Basis für amtliche Statistiken und Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Die ersten Haushalte könnten bereits einen Anruf erhalten haben – oder kurz davorstehen. Ein Interviewer stellt Fragen zu persönlichen Merkmalen wie Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Schulbesuch und Erwerbstätigkeit und zu Themen wie etwa Haushaltsgröße, Wohnsituation, Kinderbetreuung, Berufs- und Arbeitssuche, Schule, Studium, Ausbildung, Einkommen, Internetnutzung und mehr. „Mikrozensus“ lautet das Stichwort.

Es ist eine Art kleine Volkszählung, die seit 64 Jahren jährlich unter einem Prozent aller Haushalte in Deutschland für die amtliche Statistik von Ämtern des Bundes und der Länder gemeinschaftlich durchgeführt wird. 80 000 Haushalte sind es in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen. Knapp 60 werden es in der Vitus-Gemeinde sein.

Es handelt sich um eine Flächenstichprobe, bei der die Straßenzüge und Gebäude – sprich die Auswahlbezirke – nach einem mathematischen Zufallsprinzip ausgewählt werden. Jeder Auswahlbezirk umfasst etwa acht Haushalte. Die Befragungen verteilen sich generell über das ganze Jahr. In der Gemeinde werden sie laut Planung in den sieben Auswahlbezirken in den Monaten Januar, August und Oktober erfolgen.

„ »Die Befragten leisten einen wichtigen Beitrag für eine informierte demokratische Gesellschaft.« “ Landesamt IT.NRW

Etwa 220 zur Verschwiegenheit verpflichtete Interviewer und Interviewerinnen sind dafür vom Landesamt IT.NRW rekrutiert worden, die allerdings nicht wie sonst üblich zum Hausbesuch erscheinen werden. Aufgrund der Pandemie-Situation erfolgen die Befragungen telefonisch. „Neben der Auskunfterteilung an die sorgfältig ausgewählten und intensiv geschulten Interviewer können die Haushalte aber auch online antworten oder einen Papierfragebogen ausfüllen und an das Statistische Landesamt schicken“, heißt es seitens des Amtes.

Dem Mikrozensus verweigern kann man sich übrigens nicht. Die Auskunftspflicht ist vom Gesetzgeber verankert worden, so dass laut Mikrozensusgesetz alle Mitglieder eines ausgewählten Haushaltes teilnehmen müssen und eine Befreiung davon nicht möglich ist. Bei Auskunftsverweigerung drohen gar Zwangsgelder bis zu 1000 Euro, notfalls per Pfändung oder Erzwingungshaft. Und bewusst falsche Angaben können sogar mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro bestraft werden.

Die Angaben aus den Haushaltsbefragungen dienen einer besseren Stadt-, Wirtschafts- und Sozialplanung sowie Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Seitens des Statistischen Landesamtes, das sich um mehr als 300 Statistiken auf gesetzlicher Grundlage kümmert, wird betont, dass diese Arbeit nur „dank der zuverlässigen Meldungen der Befragten möglich ist, die damit einen wichtigen Beitrag für eine informierte demokratische Gesellschaft leisten“.

Was alles abgefragt wird, zeigt eine Übersicht:

https://www.gesetze-im-internet.de/mzg/__7.html