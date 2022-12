Alles dreht sich ums Hören, um Klänge, Geräusche, Töne. Wie klingt die Vitus-Gemeinde? Wie klingt die sie umgebende Landschaft? Was macht sie einzigartig? Das sind die Fragen rund um ein spannendes akustisches Projekt.

Bis zum April 2023 wird der Field Recordist Nils Mosh immer mal wieder mit Mikrofonen in der Gemeinde unterwegs sein. Klangorte werden aufgenommen, Töne und Geräusche eingefangen. Nachzuhören gibt es diese dann bald auf der Website www.tonwelten-festival.de oder bei Instagram @tonweltenfestival.

Das Projekt „tonwelten“ startet mit der Sammelphase von Klang, Geräusch, Ton. Die von Nils Mosh gesammelten Töne gehen für die zweite Phase an eine Komponistin. Midori Hirano wird ihr Musikstück am 26. August 2023 in Münster uraufführen. Bis dahin werden unter anderem Workshops für Kinder und ein Hörspaziergang veranstaltet. Dazu erfolgt im neuen Jahr eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit.

„Ich freue mich auf das Projekt und bin gespannt auf die Ergebnisse“, sagte Bürgermeister Sebastian Seidel bei der Vorstellung des Projekts durch Dr. Mirijam Streibl. Gemeinsam mit Eicke Riggers ist sie Initiatorin des Projekts und hat den Kulturkreis Everswinkel mit ins Boot geholt. Der Arbeitskreis Bildende Kunst mit Marjolein van Dijk und Herbert Schulze sah die Chance, ein ungewöhnliches und spannendes künstlerisches Projekt in die Gemeinde zu holen und wird das Vorhaben nach Kräften unterstützen, wie beide beim Treffen im Rathaus versichern.

Die tonwelten-Initiatoren sind davon überzeugt, „dass in einer Welt der Bilder das Lauschen und Hinhören eine überraschende Bereicherung darstellen. Lenkt man seine Aufmerksamkeit auf das Hören, erlebt man seine Umwelt t neu und aus einer ganz anderen Perspektive und damit auch den Ort, an dem man sich zu Hause fühlt.“

Welcher Ort oder welches Geräusch ist typisch für die Gemeinde aus ganz persönlicher Sicht? Wo gibt es spannende Klänge zu entdecken? Interessenten können sich melden per Mail an: lauschen@festival-tonwelten.de.