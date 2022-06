Wieder gesellige Veranstaltungen

Nach einer Vesper in der Pfarrkirche mit Pfarrer Thomas versammelten sich die Mitglieder der Männergemeinschaft Alverskirchen jüngst zur Jahresversammlung im Landgasthaus Bisping. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Franz von Twickel erfolgte durch den stellvertretenden Vorsitzenden Ludger Weskamp der Rückblick auf die Jahre 2020 bis Mai 2022.

Einige Aktionen in 2021

Aufgrund der Corona-Situation konnte eine frühere Jahreshauptversammlung nicht durchgeführt werden. Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen ließen in diesem Zeitraum zwar nur wenige Veranstaltungen beziehungsweise Ausflüge zu. Dennoch konnten Aktionen wie Fahrradtouren, ein Wochenende im Kloster Maria Laach in der Eifel, die Karfreitagswallfahrt zur Stiftskirche nach Freckenhorst sowie „Männer kochen watt“ in diesem Zeitraum stattfinden.

Burkhard Sommerhage präsentierte während des Vortrags dazu auch die jeweils passenden Fotos per Beamer. Mit der Kassenlage zufrieden zeigte sich Kassierer Jürgen Weidemann. Die korrekte Kassenlage wurde durch die Kassenprüfer Theo Leivermann und Peter Kretschmer bestätigt. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands erfolgte die Wahl der neuen Kassenprüfer Bernhard Lauhoff und Peter Kretschmer.

Veranstaltungen im Jahr 2022

Die Mitglieder können sich auch in diesem Jahr wieder auf gesellige und abwechslungsreiche Veranstaltungen freuen. Dazu zählen unter anderem eine Fahrt nach Osnabrück mit Besichtigung von Dom, Rathaus und Friedenssaal, ein Besuch der Hauptfeuerwache in Münster und die Aktion „Väter und Großväter basteln mit Kindern“. Auch ein gemeinschaftliches Grünkohlessen im November ist geplant. Ein Blick wurde auch schon in das Jahr 2023 geworfen. Dann ist nämlich wieder ein Klosterwochenende in einem Franziskanerkloster in Fulda vorgesehen.

Ludger Weskamp aus Vorstand verabschiedet

Der stellvertretende Vorsitzende Ludger Weskamp wurde nach achtjähriger Vorstandsarbeit verabschiedet. Als Nachfolger wählten die Mitglieder Heinz Tertilt in das Team. Siegfried Holderith, krankheitsbedingt abwesend, wurde in seinem Amt als Beisitzer bestätigt.

Aus terminlichen Gründen fehlten bei dieser Veranstaltung zwei Referenten, die zu den Themen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung einen Vortrag halten sollten. Diese Veranstaltung wird am 22. Juni (Mittwoch) um 19.30 Uhr im Landgasthaus Bisping nachgeholt. Organisatoren dieser Veranstaltung sind die KFD sowie die Katholische Männergemeinschaft. Anmeldungen sind nicht erforderlich.