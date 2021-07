Wiederholung ist schon sicher

„Können wir das nächste Woche noch mal machen?“, war eine häufig gestellte Frage der 21 Kinder und Jugendlichen an das fünfköpfige Trainer-Team nach dem Ende des 1. Badmintontags des SC DJK Everswinkel.

Man wird sich zwar nicht „nächste Woche“ wiedertreffen, „eine Wiederholung ist aber definitiv geplant, denn die Aktion war ein voller Erfolg“, heißt es in einer Bilanz der Badminton-Abteilung.. Schon um 10 Uhr morgens ging es für die Kinder und Jugendlichen zwischen zehn und 15 Jahren los. Nach den ersten Aufwärmspielen hieß es dann zum Schläger zu greifen. Beim ersten Spiel kam es vor allem auf die Treffsicherheit an, aber auch Badminton-Wissen war gefragt, um auf einem Spielbrett als erster ins Ziel zu kommen. Auch das freie Spielen kam nicht zu kurz.

Im Anschluss stärkte man sich beim Mittagessen, bevor es wieder aufs Feld ging. Beim Schleifchenturnier ging es darum, mit wechselnden Partnern sein Doppelgeschick unter Beweis zu stellen. Nach sechs Stunden Badminton war es dann an der Zeit, auch mal etwas anderes zu machen. Vom Kreis-Sportbund Warendorf hatte sich die Abteilung die Spiele Bubble Football und Bumball ausgeliehen. Dies sorgte ebenfalls für richtig Spaß, denn in riesigen Gummibällen zu laufen und sich gefahrlos umschmeißen und rempeln zu dürfen, kommt nicht so häufig vor. Der Tag endete dann mit einer Grillwurst und der eingangs erwähnten Frage um 18 Uhr.

Nicht nur die Kinder, sondern auch das Trainer-Team um Florian Glose zog ein positives Fazit, denn das Ziel der Aktion, möglichst viele Kinder nach der langen Corona-Pause zu bewegen und eine sportliche Abwechslung in den Ferien zu bieten, wurde auf jeden Fall erreicht.