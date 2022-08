Winston Churchill lässt grüßen

Andreas Enseling zitierte, als er die Auszubildenden auf dem Magnusplatz am Dienstagnachmittag begrüßte, Winston Churchill. Nein, nicht den Satz mit dem Sport. Churchill habe auch gesagt, dass es drei Möglichkeiten gebe, sich zu entscheiden: für etwas, gegen etwas oder gar nicht. „Sich gar nicht zu entscheiden, das sei die schlechteste Entscheidung.“ Auch wenn jemanden merken sollte, dass er oder sie mit seiner/ihrer Ausbildungsplatzwahl eine falsche Entscheidung getroffen habe, solle er/sollte sie weitermachen: „Zieht das durch, macht es zu Ende, dann habt ihr was in der Tasche und vorzuweisen und könnt dann gegebenenfalls etwas anders machen“, appellierte der Vorsitzende der „Interessens-Gemeinschaft Selbstständiger Everswinkeler“ (IGSE) an die sieben Azubis, die zum „Onboarding“ gekommen waren.

Durchhalten

Auch Bürgermeister Sebastian Seidel nahm die jungen Leute in Empfang und freute sich sichtlich ebenso wie Enseling über den neuen Nachwuchs im Vitus-Dorf.

Im Anschluss ging es in die Sparkasse, in der Leiterin Lisa Depenwisch zwei Auszubildende in fortgeschrittenen Lehrjahren berichten ließ. Das Geldinstitut warb dabei schon für sich und seine Beraterinnen und Berater, klärte aber auch einfach nur auf, etwa über Vermögenswirksame Leistungen.

Die Besichtigung des Gasthofes Strietholt und ein Picknick an der Sommerkuhle schlossen sich an. Immer dabei: Silvia Kirschke, wie Enseling Mitglied der IGSE, der es sichtlich Freude bereitete, die Azubis die ganze Zeit zu begleiten.