Bürgermeister Seidel: „Wir sind in einer sehr kritischen Phase der Pandemie“

Everswinkel

Die Gemeinde Everswinkel hat zwei dramatische Wochen hinter sich. Seit Mitte November ist die Zahl der Corona-Infizierten stetig angestiegen, in dieser Woche gar sprunghaft. Mittlerweile hat die Gemeinde die höchste Inzidenz im Kreis Warendorf. Und eine Entspannung ist noch nicht in Sicht. Immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt. In einem Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten betrachtet der Bürgermeister die derzeitige Lage.