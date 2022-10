„Wir werden viele Bäume verlieren“

Es gab so viele Sonnenstunden wie nie zuvor, es war so warm wie selten zuvor, und es gab so wenig Niederschläge wie kaum zuvor: Der Sommer 2022 war ein extremer Sommer. Das war für Freizeittätigkeiten eine tolle Sache, für die Natur war es eher eine große Belastung.

Gärtner Oliver Reckfort vom Bauhof der Gemeinde Everswinkel beim Bewässern der Blumen an der Kirchplatzmauer. Mit einem 1000 Liter fassenden Tankwagen war er in diesem Sommer oft unterwegs zu Bäumen und Bepflanzungen.

Der sonnenreichste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und einer der wärmsten und trockensten Sommer der vergangenen 141 Jahre. Über die Auswirkungen der langen Trockenheit vor Ort sprach WN-Redakteur Klaus Meyer mit dem Umweltberater der Gemeinde, Bernd Schumacher.

Wir haben einen der extremsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hinter uns. Niederschlag gab’s kaum. Wie haben Sie ihn als Umweltberater erlebt?

Schumacher: Zunächst hat mir das gefallen, so wie vielen anderen auch. An trockenen, warmen Tagen macht das Radfahren wirklich noch mehr Spaß. Im Laufe des Sommers konnte ich der Vegetation aber immer deutlicher ansehen, wie sehr sie am Wassermangel leidet. Das war dann schon irgendwie beängstigend. Im August mache ich traditionell jährlich eine Kajaktour auf dem Rhein mit meinem Sohn. Die fiel diesmal aus, da auf dem Fluss nur noch die Fahrrinne übrig war, in der sich die halbbeladenen Schiffe hindurchquetschten. Ein trauriges Bild.

Es sind jetzt wohl drei, vier niederschlagsarme Jahre hintereinander. Sehen Sie einen grundsätzlichen, vor Ort nachvollziehbaren Wandel des Klimas und der Witterung?

Schumacher: Auf jeden Fall. Klar hat es immer schon trockene Sommer, auch generell trockene Jahre insgesamt gegeben. Die Häufung spätestens seit 2003 ist aber statistisch erfasst. Besorgniserregend ist ja nicht nur die Trockenheit allein, sondern diese in Kombination mit den steigenden Temperaturen und der damit verbundenen stärkeren Verdunstung lässt die Böden nochmals stärker bis in große Tiefen austrocknen.

Haben Sie Daten, wie viel Niederschlag es in diesem Sommer in der Vitus-Gemeinde gab?

Schumacher: Für Everswinkel habe ich keine Daten. Ich gehe davon aus, dass die Daten für die nah gelegene Station am Flughafen Münster Osnabrück auch für Everswinkel aussagekräftig sind. Demnach haben wir im Sommer nur 41 Prozent des durchschnittlichen Niederschlags gehabt. Das waren in drei Monaten nur 87,6 Millimeter laut Wetterkontor. Eine echte Trockenzeit also.

So mancher private Gartenbesitzer kämpfte vergeblich gegen die anhaltende Trockenheit oder gab die Bemühungen auch auf. Was hat die Gemeinde in Sachen Bewässerung des öffentlichen Grüns in diesem Sommer für Anstrengungen unternommen?

Schumacher: Eine Bauhofkolonne war fast durchgehend mit der Bewässerung der Blumenanlagen an den Kirchenmauern im Alverskirchen und Everswinkel sowie der Bäume, vor allem den Neupflanzungen, beschäftigt. Wir haben nochmals Bewässerungssäcke gekauft und diese auch aufgehängt. Ohne diese Maßnahmen hätte nur ein Bruchteil der neu gepflanzten Bäume überlebt. Es gibt viele Beetpaten und Baumretter in beiden Ortsteilen, die uns unterstützt haben. Hierfür meinen herzlichen und ausdrücklichen Dank.

Ich traf einen Gärtner der Gemeinde beim Bewässern. Er war mit einem Fahrzeug mit 1000 Litern Wasser an Bord unterwegs. Ist das ein Instrument, mit dem man Wirkung erzielen kann? Wie viel Wasser wurde wohl verteilt?

Schumacher: Die Bewässerung mit dem Wassertank ist derzeit unsere effizienteste Methode in Kombination mit den Wassersäcken. Es wurden im Sommer mehrere Tausend Liter am Tag verfahren. Die Gesamtsumme könnte ich nur sehr grob schätzen. Daher lasse ich das lieber. Das Fahrzeug war teilweise zweimal die Woche am gleichen Ort.

Gibt es Prioritäten, was bewässert wird und was vielleicht nicht?

Schumacher: Neue Anpflanzungen und Straßenbäume, die von versiegelten Bereichen umgeben sind, haben höchste Priorität. Natürlich auch die Bepflanzungen an den Kirchenmauern. Es waren auch viele Bäume im Außenbereich darunter. Jungbäume, meist Birken, aus dem 100-Bäume-Programm.

In einigen Kommunen und Städten sieht man an Stadtbäumen Wassersäcke. Sind die ein probates Mittel, um ein Austrocknen zu verhindern?

Schumacher: Wir machen das auch. Die Wassersäcke geben etwa 60 bis 100 Liter Wasser pro Füllung langsam über ein bis zwei Tage an den Boden und damit an die Wurzeln ab. Dadurch versickert das Wasser wirklich ins Erdreich und läuft auf dem staubtrockenen Boden nicht oberflächlich ab. Es funktioniert wirklich gut.

Besonders gefährdet sind die Jungbäume. Man konnte andernorts von einem Eschentriebsterben lesen. Haben Sie Schäden an gemeindlichen Bäumen feststellen können?

Schumacher: Jungbäume haben halt noch kein so leistungsfähiges Wurzelsystem. Durch die Bewässerung konnten wir viele Bäume retten. Wir werden aber auch viele verlieren. Vor allem Birken und Hainbuchen sind betroffen. Der Totholzanteil nimmt bei allen Bäumen zu.

Was können Sie von den Gewässern auf dem Gemeindegebiet in diesem Sommer sagen – Kehlbach, Biotope wie das am Vitus-Sportcenter und andere?

Schumacher: Die Angel als langer Bachlauf mit gut 38 Kilometern Länge führte zumindest ganzjährig Wasser, wenn auch wenig. Die hohen Wassertemperaturen dürften für alle Lebensformen eine Belastung gewesen sein. Vor allem der Sauerstoffmangel. Kleinere Bäche wie Piepenbach, Kehlbach etc. waren zeitweise komplett trockengefallen.

Was erwarten oder befürchten Sie für die nächsten Jahre in Sachen Klima, Grundwasser und Vegetation?

Schumacher: Das Klima scheint auf dem Weg zu insgesamt weiterer Erwärmung und Zunahme von Extremwetterlagen zu sein. Weniger abwechslungsreiche Westwetterlagen und wenn, dann eher im Herbst und Winter. Vor allem im Frühjahr und Sommer scheint es so zu sein, dass sich Wetterlagen festsetzen und lange gleichbleibend sind. Der Grundwasserstand kann sich unter diesen Bedingungen nicht wirklich erholen. Die Vegetation wird sich langfristig verändern, wenn die klimatische Veränderung so fortbesteht. Es ist denkbar, dass einige Landesteile dauerhaft nicht mehr waldfähig sind, also tendenziell ,verbuschen‘ oder versteppen. Für Wald müssen, je nach Bodenart, schon mindestens 500 Millimeter Niederschlag im Jahr zusammenkommen. Das wird knapp dieses Jahr.

Was empfehlen Sie Gartenbesitzern, die in diesem Sommer hilflos auf einen steppenartigen Rasen, vertrocknete Nadelgehölze, Laub abwerfende Bäume und mehr geschaut haben?

Schumacher: Es ist nicht empfehlenswert, in Trockenperioden mit Trinkwasser einen grünen Rasen erhalten zu wollen. Eine Empfehlung könnte die Anlage von größeren Regenwassersammelbehältern sein, aus denen Gießwasser entnommen werden kann. Ich habe meinen eigenen Rasen zur Steppe verwelken gesehen und nach Regenfällen festgestellt, dass er innerhalb von 14 Tagen wieder ergrünt. Das kann ja auch mal ganz spannend sein. Gegossen habe ich nur die Obstbäume und die Gartenkräuter.