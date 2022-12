Wohin mit der Fahrradstraße?

Was wird aus dem Projekt Fahrradstraße? Im Fuß- und Radwegekonzept der Gemeinde aus dem vergangenen Jahr wird eine derartige Ausweisung für die Overbergstraße empfohlen. Die sei eine bedeutende Achse vom Zentrum in die südlichen Siedlungsbereiche. Doch eine Fahrradstraße an dieser Stelle ist politisch umstritten. SPD und FDP halten das Projekt dort für sinnlos.

Schon als das vom Hildener Planungsbüro „StadtVerkehr“ erarbeitete Fuß- und Radwegekonzept vor einem Jahr im Planungsausschuss vorgestellt wurde, war die Stimmung in den Fraktionen trotz eines einstimmigen Beschlusses pro Konzept nicht durchweg überschwänglich. Die CDU sah ein umfangreiches Konzept, das man nicht übereilt beschließen solle, und die SPD sah durchaus „ein paar Unwägbarkeiten“. Ein Element jenes Konzeptes war und ist die Einrichtung einer Fahrradstraße auf der Overbergstraße. Die ist inzwischen umstrittener als damals.

Die Neubaupläne von Investor Jörgen Dreher, an jener Straße im Anschluss an den vorhandenen Gebäudekomplex mit Verkehrsverein, Post-Agentur und Wohnungen ein Wohn- und Ärztehaus anschließen zu wollen, haben auch den Fokus auf die Fahrradstraße neu ausgerichtet. Die seinerzeit von Umweltberater Bernd Schumacher als bedeutsame und gerne angenommene Radverkehrsachse in die südlichen Wohngebiete charakterisierte Trasse wird zumindest von SPD und FDP eher als ungeeignet angesehen für eine rund 220 000 Euro teure Fahrradstraßen-Ausweisung.

Dies kam auch in der Debatte zur Haushaltsverabschiedung noch einmal deutlich zum Tragen. Als „wenig zielführend“ bewertete SPD-Fraktionssprecher Dr. Wilfried Hamann diesen Schritt. Die Strecke werde ja bereits durchgängig von Radfahrern genutzt und weise „bisher keinerlei Auffälligkeiten durch Gefährdungssituationen “ auf. Durch die Klassifizierung als Fahrradstraße, die ja auch mit Umbau-Aufwand verbunden sei, werde die Nutzungsfrequenz wohl kaum erhöht werden. „Dies erst recht, da es sich bei dieser Strecke auch nicht um eine attraktive Verbindung zwischen zwei Teilen unserer Gemeinde handelt.“

Zielführender sei aus Sicht der Sozialdemokraten eher eine Querungshilfe an der Freckenhorster Straße in Höhe von Am Haus Langen/Graf-Droste-Straße wo es „regelmäßig gefährliche Verkehrssituationen“ für Radfahrer und Fußgänger gebe beim Versuch, die Straße zu überqueren. Ebenso sei ein Radweg entlang der Freckenhorster Straße zwischen Warendorfer Straße und dem Abzweig Am Haus Langen sinnvoller, um „den Fahrradverkehr dort deutlich ungefährlicher zu machen“. Diese beiden Maßnahmen seien ja auch im Fuß- und Radwegekonzept aufgeführt. Grundsätzlich ist man seitens der SPD nicht gegen Fahrradstraßen schlechthin. Schließlich regte die Fraktion schon vor mehr als acht Jahren die Einrichtung einer Fahrradstraße im „stark frequentierten“ Bereich Rottkamp/Alter Hof in Alverskirchen an. Der hätte damals nicht nur die erste Fahrradstraße der Gemeinde, sondern gar des gesamten Kreises Warendorf werden können.

Die FDP Everswinkel hat eine unzureichende Sicherheit für Radfahrer an der Freckenhorster Straße angeprangert und eine exemplarische Situation vor einiger Zeit für ein Foto nachgestellt. Foto: FDP

Wenig bis kein Verständnis für das Fahrradstraßen-Projekt an der Overbergstraße hat auch die FDP. Ungeachtet der erwartbaren Landeszuschüsse und Fördertöpfe gehe es ja dennoch um Steuergelder, unterstrich die Fraktionsvorsitzende Kirsten Heumann. „Hier besteht für uns keine Gefahrensituation, und bisher konnte uns auch niemand den Sinn dieser Maßnahme plausibel erklären. Lassen Sie uns das Thema Fahrradstraße gerne weiterverfolgen – nur bitte an Stellen, die nicht Gefahr laufen, auf RTL von Mario Barth als Steuerverschwendung aufgelistet zu werden“, merkte Heumann mit nicht zu überhörender Ironie an.

Die Liberalen hatten Ende November bereits in einem offenen Brief an den Bürgermeister eine farbliche Kenntlichmachung des Radweges an der Freckenhorster Straße beantragt und dabei auf vermehrte Unfälle und Beinahe-Unfälle in der Vergangenheit hingewiesen. „Fahrer von Kraftfahrzeugen, die beim Einbiegen auf ein Firmengelände oder einer Straße den Radweg kreuzen, übersehen oft, dass es sich hier um einen vorfahrtsberechtigten Fahrradweg handelt, da dieser sich nicht wesentlich optisch von den anderen Straßenbelägen abhebt“, heißt es in dem Antrag.

Während von der CDU in der Haushaltsdebatte im Rat nichts weiter zur Fahrradstraße zu hören war, kam von den Grünen ein erneutes klares Signal pro Fahrradstraße an der Planstelle. Zwar sei „der Ausbau der Fahrradstraße in die südlichen Wohngebiete über die Overbergstraße wegen der geplanten Bebauung im Moment zurückgestellt, wird aber vonseiten unserer Fraktion künftig weiter Priorität haben“, erklärte Grünen-Fraktionsführer Karl Stelthove.