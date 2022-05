Wohnraum für die Wachstumsregion

Es ist die zentrale Erkenntnis für die gesamte Diskussion: „Wir sind eine Wachstumsregion“, betonte Bürgermeister Sebastian Seidel jüngst im Planungsausschuss. Und die Folge, die hinter mehr Wachstum (derzeit) steht, lautet: weniger Wohnraum. „Wir haben es mit einem Wachstum von neun Prozent zu tun“, die Zahl der Beschäftigten wuchs um 25 Prozent und die der Pendler um 17 Prozent. Und das in nur zehn Jahren zwischen 2010 und 2020. Greifbare Fakten aus der „Entwicklungsorientierten Wohnungsmarktbeobachtung in der Stadtregion Münster“, einer erstmals erarbeiteten Studie für die Stadtregion Münster mit ihren Umland-Kommunen (die WN berichteten).

Die kommunalen Parlamente von Münster und den elf Städten und Gemeinden im „Speckgürtel“ beraten diese Studie. „Dann können wir die Arbeit aufnehmen mit Schwung und Rückendeckung von Ihnen“, motivierte Seidel die Kommunalpolitiker zum Aufbruchssignal, mit dem konzeptionell ein gemeinsamer Weg für künftiges Handeln eingeschlagen werden soll. Bernhard Faller, Inhaber des Büros Quaestio, das die Studie erarbeitet hat, sprach im Ausschuss von einer „sehr breiten, fast einhelligen Zustimmung“ in jenen neun Kommunen, in denen die Entscheidung pro Zusammenarbeit bereits gefallen war.

„ »Alles, was auf den Markt kommt, findet reißenden Absatz.« “ Bernhard Faller

„Ihre Region scheint recht attraktiv zu sein – es ist ein außerordentliches Wachstum“, stellte der Chef des Bonner Beratungsbüros fest. „40 000 Einwohner mehr in zehn Jahren, das ist eine Kleinstadt.“ Dazu ein Plus von 47 000 Beschäftigten. Faller sprach das aus, was auch schon vielen Haus- und Wohnungssuchenden aufgefallen sein dürfte: „Der Wohnungsmarkt hat sich in den letzten zehn Jahren verengt. Alles, was auf den Markt kommt, findet reißenden Absatz.“ Einher gingen damit „Preissteigerungen in allen Segmenten des Wohnungsmarktes und in allen Regionen“. Konkret in Everswinkel seien Preissteigerungen beim Bauland von 9,1 Prozent und bei den Mieten von 4,2 Prozent zu verzeichnen. Das führe zu einer deutlichen Schwächung der Bezahlbarkeit. Geld, das für höhere Mietkosten ausgegeben werde, könne nicht mehr im örtlichen Einzelhandel ausgegeben werden. Fallers Fazit: „Die Region wächst erfreulicherweise auch wirtschaftlich und an Arbeitsplätzen. Der Wohnungsbau hinkt dagegen dem Nachfragedruck hinterher und gefährdet den Erfolg.“

CDU-Fraktionschef Dirk Folker sprach von einem „tollen Kernsatz“, unterstrich aber, dass man hier nicht das Wohnungsproblem von Münster lösen könne. Der CDU sei es wichtig, dass der frei und privat finanzierte Wohnungsbau Vorrang genieße. Marion Schniggendiller, Ortssprecherin der Grünen verwies darauf, dass IT.NRW schon wieder neue Zahlen präsentiere und die Bevölkerungsentwicklungsprognose etwas nach unten korrigiert habe. Zudem seien auch die Flüchtlinge in die Zahlen eingerechnet, die ja nicht unbedingt bleiben würden. Es gelte „bedarfsorientiert und nicht nachfrageorientiert zu denken“.

Synergien zu nutzen sei wichtig, sich auszutauschen sei ebenfalls wichtig, stimmte FDP-Fraktionsführerin Kirsten Heumann zu, die aber auch wissen wollte, was dieses gemeinsame Vorgehen denn an Kosten und Personalressourcen für die Gemeinde bedeute. „Wir befürchten, dass es zu einer Lähmung kommen könnte, wenn wir hier auf Ergebnisse warten“ – man wolle auch weiter agieren können. Synergieeffekte sah der SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Wilfried Hamann ebenso, „einen Verlust der Planungshoheit sehe ich nicht so“. Er wittert sie Chance, auf diese Weise auch Investoren für preiswerten Wohnraum zu finden. Hinsichtlich der Einbeziehung der Flüchtlinge in die Datenlage erinnerte er daran, dass viele der Flüchtlinge von 2015 noch immer in der Gemeinde lebten, „und die Flüchtlinge aus Osteuropa sind noch gar nicht mit eingerechnet“.

Berater Faller zerstreute die Befürchtungen, dass das stadtregionale Projekt finanziell zu einer Belastung für die Gemeinde werden könnte. Die Kosten würden nach einem Bevölkerungsschlüssel verteilt. „Den Löwenanteil hat Münster mit zirka 80 Prozent“, auf die Region komme relativ wenig zu. Für die Vitus-Gemeinde etwa 5600 Euro im Jahr, rechnete Bau- und Planungsamtsleiter Norbert Reher aus. Zusammen sei es günstiger und sorge für einen höheren Nutzen, lautet die Meinung der Gemeindeverwaltung. Dem schloss sich der Ausschuss einstimmig an.