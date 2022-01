Workshop „Laserschneiden“

Einen interessanten Workshop für Jugendliche gibt es am 20. Januar in den Fertigungshallen von BSW Anlagenbau.

Das Hochschul-Kompetenz-Zentrum studieren & forschen e. V. (HOKO) bietet einen kostenfreien Workshop für Zwölf- bis 18-Jährige mit dem Titel „Laserschneiden wie die Profis – konstruiere einen Zuschnitt und falte Dein eigenes Flugzeug“ am Donnerstag, 20. Januar, von 16 bis 19 Uhr in der Firma BSW Anlagenbau (Boschweg 48) an.

Unter fachkundiger Anleitung können die Teilnehmer dort lernen, wie Metallteile zugeschnitten und gefaltet werden. Eigene Modellflugzeuge können mitgebracht werden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Für den Zugang zur Veranstaltung ist wegen der Pandemie ein tagesaktuelles negatives Corona-Testzertifikat erforderlich.

Das HOKO wird getragen von Kommunen, Wissenschaft und Wirtschaft und vermittelt jungen Menschen die Möglichkeit, in der Region ihre Potenziale zu entwickeln und zu nutzen. Infos zu den Veranstaltungen und Anmeldung: https://www.hoko-waf.de/event/