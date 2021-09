Zeit, wieder Flagge zu zeigen

Feste? Fehlanzeige. Die IGSE hatte in den vergangenen Monaten keine Chance, mit ihren traditionellen Veranstaltungen Flagge zu zeigen. Frühlingsfest, Vitus-Fest, Mond(sch)weinbummel – in 2020 und bislang in 2021 alles aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Dennoch gab es Veranstaltungen und Aktionen, die auch als Erfolge verbucht werden konnten. Und die Kassenlage des Gewerbevereins ist derzeit bestens.

Es war eine gemischte Gefühlslage, die die Jahresversammlung am Montagabend im Festsaal Grothues kennzeichnete. „Eineinhalb Jahre Corona-Zeit haben mir gezeigt, den Fokus immer deutlicher auf die Region, auf das Vor-Ort zu richten“, betonte der IGSE-Vorsitzende Stefan Batkowski zum Auftakt der zweieinhalbstündigen Versammlung, in der einiges zu besprechen war. „Wir können froh sein, dass wir hier vor Ort noch eine gute Infrastruktur haben.“ Sein Appell an alle Vitus-Bürger: „Darauf zu achten, dass wir unser Geld nicht nur bei Amazon und Co lassen, sondern auch vor Ort ausgeben.“ Ein Aufruf, der auch den anwesenden Bürgermeister Sebastian Seidel erfreut haben dürfte.

„ »Das macht es dem einen oder anderen leichter, im Vorstand mitzuarbeiten.« “ Stefan Batkowski zum neu geschaffenen Posten des Koordinators

Batkowski nutzte den Moment auch, seinem Vorstand („Wir sind einfach ein toller Haufen.“) im Allgemeinen und dem scheidenden Axel Korn („Er hat als Schriftführer Maßstäbe gesetzt.“), der auch für einen „super professionellen Web-Auftritt“ gesorgt habe, im Besonderen zu danken. Kassiererin Angela Meininghaus, die ebenfalls ein besonderes Lob für ihre Arbeit einstrich, hängt zum Glück noch eine zweijährige Amtszeit dran. Sie wie auch Beisitzer Michael Preißner wurden wiedergewählt; neu als Beisitzer stieß Veit Bank hinzu. Ein Jahr hat die IGSE noch Zeit, sich nach einem Kandidaten für den Vorsitz umzuschauen. „Ich werde mich nicht noch einmal zur Wahl stellen“, nach drei Wahlperioden sei Schluss, kündigte Batkowski schon mal an. Neu geschaffen – zunächst für zwei Jahre zur Probe – wird die Position des Vorstands-Koordinators, der dem Leitungsteam einige organisatorische Arbeit abnehmen soll. „Wir haben schon jemanden im Blick, der uns gerne unterstützen würde.“ Und der verzichte gar auf eine persönliche Entlohnung, sondern bitte stattdessen um eine Spende an den Kinderhospizverein Münster.

Gespendet hat die IGSE auch so schon. 600 Euro aus dem Weihnachtsmarkt-Erlös 2019 an die Kindergärten in der Gemeinde, 600 Euro an den Kinderhospizverein sowie 1000 Euro an die „Aktion Deutschland hilft“ für die Flutopfer. Möglich war dies auch aufgrund einer guten Kassenlage mit einem Überschuss aus 2020. „Alles im grünen Bereich. Uns geht es richtig gut“, bilanzierte Angela Meininghaus die finanzielle Situation der Kaufmannschaft. Die Kassenprüfung bescheinigte eine makellose Arbeit, so dass die Entlastung einstimmige Formsache war.

Michael Perdun hatte zuvor einen Überblick über jene Aktionen geliefert, die trotz Pandemie-Zeit möglich waren. Dazu gehörten der Fotowettbewerb „privater Mond(sch)weinbummel“, einige Online-Unternehmerfrühstück-Termine, das gelungene Bürgermeister-Forum in der Festhalle („Es gab durchweg positives Echo.“), die von der Gemeinde geförderte Gutschein-Aktion, bei der bislang schon über 500 Gutscheine eingelöst worden seien, das IGSE-Youngster-Treffen in der Brennerei Gerbermann sowie das Azubi-Treffen, das wiederholt werden soll. „Alles in allem war es doch eine sehr bewegte Zeit“, stellte Perdun fest. Zudem hat die IGSE eine neue Weihnachtsbeleuchtung angeschafft. „Wir starten in diesem Jahr mit der Vitusstraße.“

Die Perspektiven für die nächste Zeit zeigte Andreas Enseling auf. Man hoffe, am 29. Oktober den Mond(sch)weinbummel durchführen zu können, und am 4. und 5. Dezember steht der Weihnachtsmarkt an. Auf das Frühlingsfest 2022 verzichtet die IGSE, weil der Bürgerschützen- und Heimatverein in seinem Jubiläumsjahr zu dem Zeitpunkt einen Heimatabend veranstalten will. Dafür soll es nach zwei Jahren Pause wieder ein Vitus-Fest geben – „diesmal in anderer Form“, mit einem neuen Team für die Organisation.

Eingeladen zu der Sitzung waren auch Dieter Ostrop und Hans Werner Seppmann vom Verkehrsverein, um dessen kritische Lage zu schildern, die sich durch die Kündigung seitens der Postbank ergeben hat (die WN berichteten). Ein Thema, das länger diskutiert wurde.